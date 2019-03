V mužském pavouku se turnaje zúčastnilo třináct týmů, mimo jiné z Izraele, České republiky, Dánska, Velké Británie či Kanady. „Do Ayeletu jsem odjížděli v téměř kompletní sestavě, která bude letos nastupovat v extralize. Chyběli nám jen dva hráči základní sestavy,“ poznamenal Tomáš Křivánek, předseda softbalového oddílu Locos Břeclav.

„Účast na této akci jsme brali jako zpestření předligové přípravy. Před samotným turnajem jsme absolvovali ještě několik tréninkových jednotek. Do soutěže jsme tedy nastupovali z plné tréninkové zátěže. Na hráčích to nebylo znát a základní skupinu proletěli bez zaváhání. V play-off nás až ve finále zastavili domácí Warriors 0:2. Finálový zápas hráči odmakali a možná nám chybělo trochu toho pověstného štěstí,“ uvedl Křivánek.

V průběhu turnaje dostali prostor všichni hráči výběru, takže se jednalo o dobrý předligový test. Ayelet International Games navíc nejsou jenom sportovní akcí, ale mají i společensky-kulturní přesah. Z Izraele si tak kromě stříbrných medailí hráči Locosu odvezli také spoustu zážitků a nových přátelství.

Klub se už také připravuje na domácí extraligu, do níž opět vstoupí v polovině dubna. Locos potvrzuje nový trend českého softbalu, a to mladosta dravost. „Většina nováčků v extralize má plán udržet se, což v případě letošního modelu ligy je pro nás splněnou úlohou. Proto jsme se mohli soustředit v zimní přípravě na budování síly a kondice. Většina kádru má mezinárodní zkušenosti z mládežnických kategorií a pracujeme i na posilách ze zahraničí, co nám dává šanci být černým koněm tohoto ročníku,“ dodal Křivánek.