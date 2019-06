Finišovali totiž ještě o příčku hůř pátí a na medaili z evropského mistrovství si tak minimálně další rok musí počkat. „Je to pro nás zklamání. Závod se nám nepovedl. Asi jsme udělali chybu v přípravě, možná ji trochu podcenili, v každém případě ten nezdar musíme překonat a jít zas dál,“ burcoval Helešic.

Neúspěch ve Švýcarsku je pro českou posádku zdvižený prst v důležité předolympijské sezoně, v níž se chce podruhé kvalifikovat na olympijské hry. O místa na hrách v Tokiu zabojuje při mistrovství světa, které se uskuteční na konci srpna v rakouském Linci. „V Luzernu jsme zjistili, jak na tom jsme a jak je na tom konkurence. Teď si musíme vyhodnotit, v čem jsme udělali chybu. Možná jsme byli přetrénování a neměli dost prostoru pro regeneraci. Taky jsme změnili program. Místo královské regaty v Henley (jeden z nejslavnějších veslařských závodů světa na řece Temži – pozn. red.) pojedeme na další podnik světového poháru do Poznaně,“ přiblížil Helešic.



Spravit si náladu má česká reprezentační dvojka o víkendu, kdy je na programu 106. ročník pražských Primátorek. Jako tradičně usedne do osmiveslice pražské Dukly, jejíž barvy hájí. „Jde pro nás o zpestření sezony. Podařilo se navíc přemluvit Sýňu (Ondřeje Synka – pozn. red.), aby jel s námi v osmiveslici. Máme letos speciální motivaci, protože osma Dukly může vyhrát počtyřicáté v řadě. Je to zodpovědnost neudělat ostudu a neukončit sérii,“ pravil třiadvacetiletý odchovanec Slováckého veslařského klubu.



Dominanci Dukly na Primátorkách se chystala narušit reprezentační osma z Polska, která se ale nakonec na pražské veslařské klasice nepředstaví. „Byl to trošku strašák. Upřímně jsem rád, že Poláci nepřijedou, šlo by o náročné soupeře,“ uzavřel Helešic.