Kromě skoku do dálky vynikal Netopilík i v běhu na sto metrů. Během své kariéry závodil za Spartak Hradec Králové, Duklu Praha a bratislavský Slovan.

V letech 1959 a 1960 se stal, coby člen Dukly Praha, československým šampionem ve skoku do dálky. Skvělé výsledky vynesly svěřence trenéra Leopolda Lázničky až na olympijské hry do Říma v roce 1960. Tam se mu ovšem nedařilo v kvalifikaci a do finále se nedostal.

Po olympiádě se přestěhoval do Bratislavy za svou manželkou Libuší. V dresu Slovanu získal na československém mistrovství jedenkrát stříbro a dvakrát bronz.

Tvrdonice mají nového předsedu i kouče. Nastolíme tvrdý režim, hlásí Houška

Po ukončení aktivní kariéry se věnoval trénování atletů. Jeho nejúspěšnějšími svěřenci jsou Dušan Šváby a Vladimír Janček.

Po vzoru svého otce se věnoval skoku dalekému i prvorozený syn Roman. Ten žije od roku 1992 v Kanadě.

Poslední rozloučení s rodákem z Břeclavska se uskuteční v pátek od půl jedné odpoledne v bratislavském krematoriu.