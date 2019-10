Český výběr prohrál utkání na vrcholné akci poprvé od června 2017, kdy na domácím Euru v Brně podlehl v úvodním utkání základní skupiny Maďarsku 0:1. „Je velká škoda, že turnaj pro nás skončil předčasně, ale je to realita. I na prohry si člověk musí zvyknout. Parta je natolik zdravá, že to zvládneme a těšíme se na další akci,“ pravil generální manažer české reprezentace Luděk Zelenka.

Pohled Zdeňka Táborského, trenéra Brna, úřadujícího mistra Superligy malého fotbalu:

„Vůbec nám nevyhovovalo mokré hřiště, jako Evropané máme jiné typy hráčů než Mexičané, jiné konstituce, máme dost vyšších fotbalistů jako Mařík, Kasal, Svoboda. Pohybově na tom nehrajeme svůj fotbal, jaký jsme chtěli předvést. Taky máme dost technických hráčů, kteří nemohli ukázat, co umí, bruslili a zápasili vůbec s pohybem, natož s balonem. Ať už Levčík, Doubravský nebo Koudelka se nedostali k naší hře, že umíme zakombinovat, vůbec to nešlo. Špatně se s míčem pracovalo v pohybu, třeba Bíras je zvyklý vést míč a vystřelit, ale když nemá jistotu na stojné noze, nemůže hrát, co chce. Ostuda to však rozhodně nebyla, mexické mužstvo bylo dobré. Pořád se jede dál, je tady silná generace, která to táhne, plus si zahráli mladí kluci, kteří tým potáhnou v budoucnu. Neberu vyřazení jako zklamání či neštěstí, odehráli jsme pěkné zápasy, ve skupině všechno vyhráli, otočili duel se Spojenými státy americkými. Ale terén měl vliv, znám kluky, trénuji je a vím, co dokáží s balonem, když se hraje na podsypaném hřišti.“

Mexiku vedlo už po prvním poločase, když se pět minut před přestávkou z přímého kopu parádně trefil Moises Gonzalez De la Fuente. „Poločas nám nevyšel výsledkově ani herně, převahu s Ondrou Bírem jsme nedokázali zužitkovat, nedostávali jsme se do šancí. Například Tomáš Jelínek měl tři velké, ale nepodařilo se nám dát gól,“ litoval Zelenka.

Po devíti minutách druhé půle se ovšem prosadil spolehlivý blanenský kanonýr Ondřej Paděra, který zužitkoval přihrávku brněnského univerzála Patrika Levčíka, a srovnal.

Ve 47. minutě ovšem přišla definitivní mexická rána. De la Fuente si u postranní čáry přehodil Jana Koudelku, následný souboj vyhrál Miguel Vaca Nuñez a jeho hlavička zapadla obloučkem ke vzdálenější tyčč Bírovy branky. „Řekl bych, že jsme si vypracovali víc vyložených šancí než Mexičané, jenže oba góly jsme jim dali jako dárky. Trefili se ze standardky, kdy jsme měli špatně postavenou zeď, pak dali gól po skrumáži před brankou. Vyřazení mě mrzí o to víc, že jsme na turnaji hráli moc dobře, respektovali nás všichni soupeři a věřili jsme, že zopakujeme zlatou cestu z Tuniska,“ litoval generální manažer.

Po vítězství na mistrovství světa 2017 v Tunisku, evropském šampionátu 2018 na Ukrajině a Kontinentálním poháru v Tunisku 2019 český celek další úspěch v řadě nepřidá. „Neměli jsme tolik štěstí, chyběl nám klid v koncovce, nespadlo nám tam, co napadalo v Kyjevě nebo v Tunisku. Nelepilo nám to ve finálních fázích, mladí kluci Jelínek Kasal i Svoboda selhali, neprosazovala se tolik ani parta kolem Koudelky. Pořád jsme dotahovali a o gól nakonec prohráli. Je to hrozná škoda, ovšem tým má sílu, parta je vynikající. Předváděli jsme skvělé výkony a měli jsme vynikající podporu od české komunity v Perthu, za což fanouškům patří velký dík,“ vzkázal Zelenka.

Mexiko – Česká republika 2:1 (1:0)

Branky: 20. De la Fuente, 43. Nuňez – 36. Paděra.

Žluté karty: 28. Escoto, 29. Villela – 34. Kasal.

Mexiko: Solos (Reyna) – Martínez, Nuňez, Herrera, Moreno, De la Fuente – Espinoza, Gutierrez, Araujo, Villela, Díaz – Martínez, Mendez, Ortega.

ČR: Ondřej Bíro (Dominik Kunický) – František Hakl, Patrik Levčík, Bohumír Doubravský, Ondřej Paděra, Jan Koudelka – Pavel Šultes, Daniel Kasal, Richard Svoboda, Stanislav Mařík, Tomáš Jelínek – Michal Uhlíř, David Pozníček, David Presl.