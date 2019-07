Co dělá z výčepního skutečného mistra svého řemesla? Musí vědět, jak se pivo vaří i skladuje, jak se postarat o výčepní techniku i pivní sklenice tak, aby zákazník dostal pivo v té nejlepší kvalitě. Musí také umět perfektně načepovat hladinku plzeňského ležáku. Především ale musí svou práci dělat s láskou a vášní pro pivo i pro své zákazníky.

V těchto disciplínách mezi sebou každoročně soutěží desítky výčepních z celé republiky, ti nejlepší z nich pak postupují z regionálních kol do celostátního finále, které se tradičně koná v Plzni. Letos jsme se společně s Pilsner Urquell rozhodli, že vás s finalisty soutěže seznámíme.

A protože víme, že mnoho lidí se do hospody kromě skvěle načepovaného piva vrací právě za svým oblíbeným výčepním, uspořádali jsme pro vás soutěž o nejsympatičtějšího mistra výčepního.

ZEPTALI JSME SE UCHAZEČŮ O FINÁLE NA TŘI SHODNÉ OTÁZKY:

1. Proč jsem se stal výčepním?

2. Co doporučuji hostům k pivu?

3. Čím umím své hosty pobavit?

Nejsympatičtější mistr výčepní 2019

Do pondělí 29. července do 12 hodin můžete hlasovat v ANKETĚ pod medailonky a podpořit svého favorita nebo favoritku. Výčepní s nejvyšším počtem hlasů pak postoupí do celostátního kola, které začne ve středu 31. července. V celostátním hlasování můžete vyhrát účast na finálovém večeru soutěže Pilsner Urquell Master Bartender, který se uskuteční 15. srpna v Plzni.

Hana Zavadilová, 28 let, České Budějovice

Výčepní z FLEK BAR. Soutěže se již jednou zúčastnila, nicméně postoupila až letos po 5 letech sbírání zkušeností.

Proč jsem se stala výčepní? To je jednoduché. Čepování a vše, co se týká dobrého piva mě zkrátka baví.

Co doporučuji hostům k pivu? Všechny naše pokrmy k pivu jsou dobré, ale pokud host potřebuje, ráda mu poradím.

Čím umím své hosty pobavit? Svým smyslem pro humor.

Michal Pintr, 37 let, Prachatice

Výčepní z Almara Pub & Restaurant. Do soutěže se v minulosti již přihlásil, sice nepostoupil, ale za to se může pochlubit třeba tím, že obsluhoval prezidenta. Jak by oslavil výhru? ,,Samozřejmě u nás v restauraci.‘‘

Proč jsem se stal výčepním? Byla to pro mě jasná volba. Věděl jsem to odjakživa.

Co doporučuji hostům k pivu? K pivu jednoznačně patří pivní sýr.

Čím umím své hosty pobavit? Rád vyprávím o pivu a své hosty provádím tankovnou.

Lucie Hankocyová, 37 let, Brno

Výčepní z restaurace Tusto Titanium. Místo za výčepem má teprve rok a už postoupila do finále. Chce se totiž neustále zdokonalovat a jít si za svým. Každý den restaurace přináší nové zážitky i netradiční situace. Oslava vítězství by byla určitě do rána, ale jakého dne, to nám už neřekla.

Proč jsem se stala výčepní? Práce výčepní mě nesmírně baví. Mám ráda, když hospoda hučí jako v úle.

Co doporučuji hostům k pivu? Máme novou nabídku specialit k pivu, kde tradiční věci děláme po italsku. Například pečená salsiccia na zelenině s bylinkovou foccaciou je skvělá.

Čím umím své hosty pobavit? Svým osobitým přístupem a pohledem na svět.

Denisa Jurová, 21 let, Brno

Výčepní z THE ERIN'S FLAG Irish Pub. Po dokončení hotelovky vedla její cesta rovnou k pivu. A pak už postupu do finále soutěže nestálo nic v cestě. Jak by oslavila vítezství? Koupila by sud a pozvala své štamgasty a kolegy.

Proč jsem se stala výčepní? Práce s pivem mě baví a ráda lidem servíruji kvalitu. U piva totiž dokážete více ovlivnit kvalitu, narozdíl od destilátů a jiných nápojů.

Co doporučuji hostům k pivu? Domácí chléb s roastbeefem.

Čím umím své hosty pobavit? Pány svým úsměvem a dámy vtípky na adresu pánů.