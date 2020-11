Místo přípravy čaje či dýmek si teď na pokrytí nákladů čajovny přivydělává i na různých brigádách. "Zdaleka to nepokryje všechno. Provozovna má velké náklady a okýnko by se nám nevyplatilo otevřít i kvůli umístění čajovny. Navíc Chajovna je spíš právě o posezení u čaje," dodal Klváň.

Ztráty počítají i v jiných čajovnách, například v Za zrcadlem v Jaselské ulici. „Když je hezky, prodáme v okýnku nějaké kafe, čaj s sebou. Lidé si chodí kupovat sypaný čaj nebo zrnkovou kávu,“ zmínil majitel podniku Jindřich Cinka. Dodal, že doma zůstávají všichni brigádníci.

Jeden z mála letošních příjmů by podle něj mohly být vánoční dárky v podobě čajů či deskových her. Ty si lidé obvykle chodí do otevřené čajovny zahrát. „Když se jim líbí, koupí si ji i domů. Máme jen strach, že letos budou všichni nakupovat přes e-shopy, snad nějaké dárky koupí i u nás,“ poznamenal Cinka. Kromě toho deskové hry i půjčují lidem, aby si je zahráli doma.

Do jeho podniku často chodila i Brňanka Michaela Geržičáková. „Je to jedna z mých oblíbených čajoven. Teď nejsem často ve městě, jinak bych si čaj s sebou klidně dala. Ale určitě si tam nějakou deskovku vypůjčím,“ poznamenala studentka.

Úplně své dveře lidem zavřela dveře třeba Veselá čajovna v Kobližné ulici v Brně. "Ztráty pokrýváme ze svých úspor, které jsme v životě našetřili. Ale tak to prostě je. Když chce člověk přežít, musí do nich sáhnout. Jen už se to táhne hrozně dlouho, už od jara. Rozhodování je složité," řekl spolumajitel Jiří Bosák.