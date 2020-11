/VIDEO/ Svatomartinského bude letos méně než v předešlých letech. Mohou za to omezení kvůli koronaviru. Lidé tato vína ochutnají poprvé 11. listopadu.

Lahvování svatomartinských vín ročníku 2020 v Chateau Valtice. | Video: DENÍK/Přemysl Spěvák

Do lahví proudilo Svatomartinské víno, po naplnění dostala každá šroubový uzávěr, nakonec také etiketu. Ve vinařství Château Valtice ve čtvrtek stáčeli odrůdu Svatovavřinecké rosé. Z linky lahve poputují k zákazníkům, kteří je mohou 11. listopadu poprvé ochutnávat. „Je to svěží víno, vhodné do gastronomie i na polední pití,“ sdělil ředitel vinařství David Šťastný.