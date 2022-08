„Naše produkty v prodejních řetězcích nehledejte. Snažíme se být v přímém kontaktu se zákazníky. Proto jsme nedávno otevřeli showroom v Hodoníně a máme vlastní e-shop,“ zdůvodnil Herka.

Úspěšný start

Coby start-up získala firma Wuders v roce 2021 ocenění EY Začínající podnikatel roku 2020. Ve stále se rozrůstající firmě se už tři bratři musejí věnovat převážně manažerské a organizační práci.

Židle s názvem ARTUSH od firmy Wuders.Zdroj: Wuders/archiv

„Starší brácha Václav řeší design produktů a z čeho se budou vyrábět. Bratr Dominik se zabývá technologií výroby a vybavením dílny vhodnými stroji, abychom zvládali udržet krok s dobou. Moje role je postarat se o marketing, finance a fungování firmy jako celku,“ shrnul Jan rozdělení práce mezi bratry.

Poukázal přitom na to, že všichni pocházejí z velké rodiny. „Je nás sedm sourozenců,“ vysvětlil. Odkud se v něm a v jeho bratrech vzala tvořivost, přiblížil: „Tvořivost se u nás projevovala už v útlém věku. Odmalička jsme rádi chodili k tátovi a dědovi do dílny, kde jsme jim koukali pod ruce a obdivovali jejich zručnost. Táta často říkával, že co si nemůžeme koupit, to si můžeme vyrobit sami. A sám si také spoustu věcí uměl vyrobit.“

Postupem času si prý sourozenci uvědomovali, že tátovy a dědovy výrobky z masivu a kovu jsou natolik kvalitní, že i po letech jsou stále praktické a používané. „Už ve třetí třídě jsme věděli, že budeme zámečníci, protože budeme pracovat s kovem,“ přidal k dobru Herka.

Při vyučení se navíc zdokonalovali i v truhlařině, poté začali pracovat ve firmě, kde pracoval i jejich otec. „Tam jsme zjistili, že svoboda je pro nás důležitá, abychom mohli tvořit a rozhodovat si o všem podle svých představ. Proto jsme se rozhodli odejít a založili jsme si s bratrem živnost,“ rozkryl Jan Herka historii vedoucí ke vzniku Wuders.

Původně ve firmě Wuders začínali se zakázkovou výrobou, dnes už se soustředí výhradně na výrobu „bytelného“ kusového nábytku z masivu, na němž vynikne kresba dřeva a promyšlený design.Zdroj: Wuders/archiv

Chtějí i do Prahy

V současnosti firma představuje své výrobky v showroomu ve Zlíně. Nedávno otevřela nový prodejní showroom v Hodoníně, kam jezdí pro osobní odběr zboží lidé z celé republiky. Tím plány mladé firmy nekončí.

„Chystáme se prezentovat na říjnové výstavě Designblok v Praze a příští rok bychom chtěli v Praze také otevřít náš showroom. Na naše výrobky mohou zákazníci narazit v některých restauracích či hotelích, které vybavujeme. Navazujeme také spolupráci s architekty,“ prozradil Jan Herka.