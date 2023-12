Dvou významných ocenění se v poslední době dočkala břeclavská společnost Fosfa. Dostala se mezi top 10 firem v Česku a v mezinárodním srovnání si vysloužila uznání i za ekonomické počínání.

Generální ředitel společnosti Fosfa Ivan Baťka. | Foto: FOSFA Sport

Fosfa je mezi nejlepšími českými firmami v anketním žebříčku, který pořádá společnost Comenius. Pořadí vzniká od roku 1996 a dostane se do něj pouze sto podniků, Fosfa obsadila desáté místo.

Do vybrané společnosti patří firma z Břeclavi i podle analytiků z Dun&Bradstree. Fosfa je podle nich na špici v hodnocení ekonomické důvěryhodnosti, přiřkli jí nejvyšší označení. A to už pět let za sebou. Díky tomu má nyní ocenění AAA platinum. Na tento certifikát dosahuje pouze 0,1 procenta z ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů v České republice i ve světě.

„Mimořádný úspěch je velkým oceněním naší dlouhodobé práce, společného úsilí a týmové spolupráce. To, že jsme se dostali mezi desetinu procenta nejdůvěryhodnějších firem v České republice a na světě, zároveň přijímáme s velkou pokorou a já osobně navíc jako završení epochy transformace z lokální firmy na firmu globální,“ uvedl generální ředitel Ivan Baťka.

Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Vyrábí přísady pro potravinářské či farmaceutické obory.