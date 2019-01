Břeclavsko - Poslední zima znamenala pro včelaře pohromu, jakou dlouho nepamatují.

Může za to epidemie varroázy, která zdecimovala třetinu včelstev v České republice. Roztoč Varroa destructor, který se kvůli neobvykle teplé zimě přemnožil, škodil také na Břeclavsku.



„Varroáza trápí celou republiku. I když jsem zatím žádnou statistiku neviděl, mohu říct, že Břeclavsko je na tom mírně lépe než jiné oblasti. Výskyt nemoci je lokální a liší se včelař od včelaře. U někoho jsou ztráty sedmdesát procent, u jiného třeba jen deset,“ srovnával Jan Čambala z hustopečského pracoviště krajské veterinární správy.



Podle něj bylo v boji s varroázou důležité podzimní ošetření včelstev. „Přesné číslo poškozených na Břeclavsku neznám. Každý, komu varroáza uškodila, ale může žádat stát o dotaci na obnovu včelstev,“ snažil se poradit.



Kromě varroázy bojují včelaři v regionu už několik let také se včelím morem. „Letos nám komplikovala život jen tři sekundární ohniska. Největší bylo v Poštorné, kde bylo nezbytné zlikvidovat šestačtyřicet včelstev. Po třech jich muselo padnout v Moravském Žižkově a v Podivíně,“ bilancoval Čambala.



V předchozích letech byly podle něj dopady moru mnohem horší. „I případů bylo víc. Poté, co jsme zlikvidovali starší ohnisko, lze ale předpokládat, že příští sezóna bude ještě lepší,“ myslí si.



Nebezpečí poklesu počtu včelstev na Břeclavsku pod únosnou mez se Čambala nebojí. Současně ale říká, že včel nebude nikdy dost. „Je dobře, že se většina včelařů snaží včelstva obnovit. Je také patrný trend včelařství ve větším. Těch, co mají na zahrádce tři úly, ubývá,“ všiml si.



Přesto narostla cena za kilogram medu za poslední měsíce o desetikoruny. „Ještě před rokem stál med v některých obchodech méně než šedesát korun. Teď už zaplatíte kolem osmdesáti,“ všiml si Vladimír Čermák z Mikulova, který sestavuje pro Břeclavský deník nákupní košík.