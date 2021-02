Kavárny a restaurace se řadu měsíců topí v problémech a možností, jak alespoň částečně pokrýt provozní výdaje, jsou sbírky. Úspěšnou kampaň na HitHitu má za sebou třeba teplická kavárna Café Schönau.

Cafe Schönau v Teplicích. | Foto: Deník / Petr Málek

Zachránit svou oblíbenou děčínskou kavárnu Coffee and Books se rozhodly desítky jejích fanoušků, které se zapojily do výzvy na serveru HitHit a předplatily si třeba kávu s dezertem, vánoční překvapení či pronajaly židli. Pro některé gastronomické provozy je to jediná cesta k přežití, státní kompenzace jim totiž nenahradí běžné tržby. Úspěšnou kampaň na HitHitu má za sebou také třeba teplická kavárna Café Schönau.