Majitel Adam Kratochvíl vycházel z toho, aby si kdokoliv mohl jednoduše vytvořit a objednat přes internet krabici podle svých potřeb. „Nápad jsem dostal při procházce se psem. Říkal jsem si, že s tím už musel ve světě někdo přijít dřív, ale našel jsem jen dvě podobná řešení. V australském Melbourne a švýcarském Curychu,“ vypráví.

Nic z toho však nebylo určeno pro koncové zákazníky. Věstoniční navíc celý proces výroby co nejvíce zkrátili. Podle motta, že nejjednodušší řešení jsou ta správná.

Kampaň spustili Kratochvíl s kolegy nedlouho před loňským začátkem pandemie. Nemohli zvolit lepší načasování. Poptávka po obalech začala okamžitě růst a vyvrcholila před Vánoci a Black Friday. „Zakázky se nám navýšily osmkrát,“ říká majitel.

Balíky posílali všichni, od velkých e-shopů až po malé prodejce. „Komu vypadl dodavatel obalů, hledal jinde. Potřebovali zboží rychle zabalit a odeslat,“ popisuje Tomáš Koláček, který se na projektu ve věstonické firmě Packung podílí.

Nekonečná lepenka

Jako materiál používají takzvanou nekonečnou lepenku. Výsledkem je pevný obal. „Zjednodušeně stroj funguje v podstatě jako tiskárna na krabice,“ vysvětluje Koláček. Krabice nejen vyrábějí, ale zabývají se i prodejem strojů na jejich výrobu v Česku a na Slovensku.

Vyrobí krabičku od asi pěti centimetrů výšky až do půldruhého metru. „Na jednu kuriózní objednávku jsme si netroufli, klient potřeboval pro soutěž krabici na sportovní auto,“ směje se Koláček.

Lepenkové obaly podle něj pronikají i do oborů, kde by to donedávna nikdo nečekal. „Vynalézavci ve světě už navrhují kartonové rakve,“ překvapil s tím, že i jejich technologie by to zvládla.

Celosvětovým trendem v přepravě je zaměření se na úsporu místa a oběhové hospodářství. Věstonickým je tato filozofie blízká. „Převážet vzduch v krabici je neekologické. Zvlášť když balíků přibýván a mění se cenová politika dopravců. Papírová či bublinková výplň dávají smysl jen u křehkého zboží. Ideální je pak jednodruhový recyklovatelný obal,“ dodává Koláček. Sám použité pevné kartony využívá doma při mulčování zahrady. V půdě se po čase rozloží.

Majitel firmy Packung Adam Kratochvíl pracuje v obalařině více než deset let. Nejprve se věnovali převážně velkoobchodu, spolupracovali například s největším výrobcem gumotextilních nafukovacích lodí na světě, břeclavským Gumotexem. Postupem času se specializovali na optimalizaci obalů a automatizaci obalového hospodářství.

