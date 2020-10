Letovický podnikatel Bohumil Vavříček mladší, který chátrající kolos v centru města odkoupil letos v květnu, však jedním dechem dodává, že vrásky na čele mu přidává aktuální situace s pandemií koronaviru. „Zcela nám mění plány, realizace je složitější, investoři, kteří se měli na projektu spolupodílet, mají obavy. Díky vládě, která mění opatření prakticky z hodiny na hodinu, je těžké něčeho konkrétního dosáhnout,“ zdůvodnil.

Zahájit projekt rekonstrukce je však připravený. „Díky složité situaci se mění také partneři, kteří se nebojí a chtějí do toho jít se mnou. Moje vize byla vytvořit zde kulturní centrum s byty pro zaměstnance, kteří by zde pracovali na pozicích, jež jsou důležité pro každodenní provoz. Byty by vznikly z kancelářských prostor, které se pro kulturní účely využít nedají,“ přiblížil nový majitel Delty.

S výraznějším přestavením budovy z roku 1982 podle svých slov zatím počká. „Uvidíme, co bude na konci roku. Aktuálně řešíme technický stav domu, který není vůbec dobrý. Spravovali jsme velkou část střechy tak, aby do budovy nezatékalo. Také jsme opravovali vodovodní řád či elektřinu, abychom následně měli na co navázat,“ popsal Vavříček.

Zanedlouho dojde i na opravy vnějšího vzhledu. „Rád bych vizáž kulturáku sjednotil tak, aby ladila a hezky zapadla do centra města. Tuto věc chci probrat i se stavebním úřadem a vedením města. Sice nám Covid-19 hází klacky pod nohy, ale nebojím se toho. Zvládneme to,“ poznamenal podnikatel.

Na konečnou podobu zrekonstruovaného vzhledu Delty je zvědavý i Břeclavan Michal Kudlík. „Jsem rád, že kulturák konečně někdo opraví a udělá z něj místo, za které se my Břeclavané nebudeme muset stydět,“ zmínil muž.

Že koronavirová pandemie zasáhla do chystaných developerských projektů potvrdil i realitní expert Robert Schmidt. „Touto problematikou se nyní zabýváme. Lidé jsou opatrní, zvažují, do čeho investovat a co koupit. Chtějí minimalizovat riziko. Developeři zastavují plánované projekty na výstavby bytů, banky jim přestávají pomáhat s financováním. Dá se říci, že jde o takový trend této doby. I já mám ostatně rozjeté tři projekty. Dva z nich dotáhnu do konce, jeden však jen do fáze stavebního povolení a uvidím, co bude dál,“ zareagoval Schmidt.