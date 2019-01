Kobylí /FOTOGALERIE/ - Meruňková sezona je v regionu v plném proudu. Více než stovka brigádníků sklízí letošní bohatou úrodu v Kobylí.

Více než sto třicet brigádníků nastupuje každé ráno do meruňkových sadů v Kobylí. Sklizeň začala nejen ve velkých sadech ovocnářů, ale i menších zahradách soukromníků. Snad podél každé silnice a u některých vesnických domů nabízejí lidé ovoce ze svých zahrádek. Mezi jedny z největších pěstitelů meruněk ve střední Evropě patří i Patria Kobylí.



Podle vedoucího ovocnářství Patrie Kobylí Michala Schovánka je oproti loňskému roku úroda větší. „Letos jsme na tom lépe než vloni. Je to pro nás ve výnosu takový lepší průměr. Řádově jsme si polepšili asi o tři sta tun, sklidíme tedy více než tisíc tun meruněk,“ popsal zlepšení v úrodě Schovánek.



Nejen v Kobylí, ale i ve Velkých Pavlovicích se radují z větší sklizně. „Průměr mi stoupnul asi o dvacet procent. Úrodu plánuji sklidit do konce tohoto měsíce. Nenajímám si brigádníky, pomáhá mi manželka s dětmi,“ prozradil taktiku velkopavlovický pěstitel Jan Krejčiřík.



Ve velkých kobylských sadech je však potřebná pomoc brigádníků. „Zájem je velký. Teď jich tu máme asi sto třicet. Firem hodně padlo. Třeba ve strojírenství, kde byli placeni velmi dobře. Je to poznat. To nám potvrdili i vedoucí skupin slovenských sběračů. Těch je tu nejvíce,“ vysvětlil Schovánek.



Ceny meruněk šly k malé radosti ovocnářů citelně dolů. „V porovnání s loňským rokem se cena propadla řádově o deset korun za kilogram u konzumních meruněk. U těch průmyslových je to přibližně pětadvacet procent,“ řekl Schovánek.



„Jakmile jsme začali obchodovat, všichni ovocnáři přišli na to, že nám vážně konkurují dovozci například ze Španělska a Francie, kteří jsou schopní dovézt kilogram pod třicet korun. Nevíme, jak jsou na tom s náklady. Naše se nemění, spíše bych řekl, že rostou,“ dodal Schovánek. Podle něj Patria neví, jak situaci s nízkými cenami vyřeší. Říká, že se budou hlavně snažit úrodu prodat. „To je hlavní náplní této sezony. Udat úrodu,“ podotkl Schovánek.



„První odrůdu jsme začali sklízet patnáctého června. Tento týden je už sklizeň v plném proudu. Postupně dozrávají odrůdy, jako je Sylvercot, Pinkot, Oranž a Red. Takže momentálně jedeme naplno,“ uvedl vedoucí ovocnářství kobylských sadů. Dodává, že už jen čekají asi týden, než dozraje Velkopavlovická odrůda.



„To je vrchol naší meruňkové sezony. Předpokládáme, že koncem měsíce nebo první týden v srpnu budeme se sběrem hotoví,“ odhadoval konec sklizně Schovánek. Ten se strachuje asi jako každý ovocnář, aby jim úrodu nezničily kroupy.



Většina brigádníků přijíždí do kobylských sadů každý rok. „Dojíždím sem z Čadce už čtvrtým rokem. Přivedla mě k tomu babička, která je tu už osmnáctou sezonu. Neberu to ani jako brigádu, ale jako dovolenou,“ usmíval se slovenský student Majo Jantoš.