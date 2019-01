Břeclavsko – Stav aktuální nezaměstnanosti na Břeclavsku? K poslednímu únorovému dni téměř devět a půl procenta, což má za následek zhruba pětatřicet lidí na jedno pracovní místo. Údaje vyplývají z aktuální statistiky úřadu práce.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv

„Čísla jsou skoro stejná jako o měsíc dříve. Zatím čekáme, až budou lidé opět odcházet za sezónními pracemi. Také ve srovnání s loňským rokem jsou údaje velmi podobné," sdělil ředitel břeclavské pobočky úřadu práce Lubomír Marko.

Od začátku letošního roku se k výpočtu nezaměstnanosti používá nový vzorec. Podle toho původního by byla asi dvanáctiprocentní. Podle Marka však jde o vrchol. Od března by měl počet lidí bez práce zase klesat. Kromě sezonních prací má pomoci zvýšený počet turistů v regionu a tím pádem vyšší poptávka po číšnících nebo zaměstnancích hotelů a penzionů. Jeden z největších náborů chystá vedení Aquaparku v Pasohlávkách. Na tamní pozice však podle Marka mohou nastoupit lidé z okresu Brno – venkov nebo Znojma. „Je tak otázka, na kolik to nezaměstnanosti na Břeclavsku pomůže," dodal ředitel.