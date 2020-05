S chátrajícím kolosem v centru města má podle svých slov velkolepé plány. „Otázkou je, co z nich bude možné uskutečnit, i vzhledem k neplánované koronavirové krizi. Projekt, který jsem měl namyšlený už asi před rokem, tak bude třeba trošku poupravit. Využití budovy si umím představit pro kulturu či výtvarné umění. To je ovšem samo o sobě neudržitelné. Bude třeba hledat i jiné cesty, například vytvořením prodejních ploch, zbudováním prodejní galerie. Deltu ovšem vlastním teprve pár hodin, musím si ji nejdřív celou projít a pořádně prohlédnout,“ naznačil s úsměvem Vavříček.

Budovu z roku 1982 měl v hledáčku nový majitel již delší dobu. Kolik peněz za Deltu zaplatil, však prozradit nechtěl. „Rozhodnutí o koupi nepadlo ze dne na den. Jde o nádhernou budovu, která vypadá pouze na první pohled děsivě. Líbí se mi, že leží přímo u řeky, také prostranství před ní je vzdušné a inspirující,“ popsal Vavříček, čím si ho kulturní dům získal.

Z prodeje má radost i starosta města Svatopluk Pěček. „Ve středu jsme měli zastupitelstvo, kde nám jeden ze zastupitelů, nyní již bývalý spolumajitel domu, oficiálně oznámil, že kulturák v centru je prodaný,“ řekl Pěček.

Toho, že Delta nakonec není ve vlastnictví města, starosta nelituje. „Jsme rádi, že to dopadlo, jak to dopadlo. Kulturák už třicet let chátral. Na podzim jsme dostali opětovnou nabídku na jeho koupi. Zvažovali jsme ji, nakonec jsme ji ale odmítli. Nemáme zájem a ani peníze. Jedním dechem jsme ale dodali, že jsme ochotní jednat o spolupráci s novým majitelem. Už máme i naplánovanou i schůzku. Rádi mu budeme nápomocní,“ přiblížil Pěček.

Nový majitel břeclavského kulturního domu Vavříček je synem vlastníka letovického zámku. Zámek jeho otec rekonstruoval. V roce 2008 se dokonce stal nejlépe opravenou kulturní památkou Jihomoravského kraje. „Kulturní dům je stavba na strategickém místě v Břeclavi a byla by velká škoda ji nevyužívat. Vzhledem k tomu, že původní majitelé dali požadavek na změnu územního plánu, je možné, že objekt bude moci sloužit ke komerčním účelům,“ naznačil zastupitel Filip Šálek.

To nevyloučil ani nový majitel domu Vavříček. „Bude důležité využití vhodně nakombinovat. Uvidíme, na čem se dohodneme s radnicí a jak se vedení města budou mé plány líbit," nechal se slyšet majitel.

Že by se z kulturního domu mělo stát obchodní centrum, se Šálek neobává. „Jedno takové už v Břeclavi máme a jen s problémy se ho daří udržet. Osobně si myslím, že zde vzniknout například kanceláře, nějaké obchody a pochopitelně zůstanou sály,“ řekl.