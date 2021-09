Šestačtyřicetiletý podnikatel Radim Krejčí, rodák z jihočeského Vimperku, absolvent pražské Vysoké školy ekonomické a otec tří dětí, jinak však už dlouhou řádku let Pražan, zná odpověď: investujte do jedinečných sběratelských předmětů a historických aktiv, jejichž hodnota podle odborníků v nejbližších letech poroste.

Investice s příběhem

Nápad se zrodil zhruba přede dvěma léty, kdy světlo světa uzřela investiční galerie Portu. Nepracuje s podílovými fondy ani akciemi, ale věnuje se tzv. alternativním investicím.To mohou být jak automobilové veterány, tak cenné mince, poštovní známky, umělecká díla, whisky nebo víno. Tedy, jak říká Radim Krejčí, vše, co má příběh.

Například taková skotská investiční whisky Tullabardine. Soudek tohoto skvělého nápoje starého sedm let má nyní hodnotu 3,6 milionu korun. Jistě, taková částka není pro běžného investora, lze si však koupit podíl, a když se jednoho dne soudek prodá, vybrat si zasloužený výnos.

„Předtím jsem poměrně dlouhou dobu pracoval s drobnými investory, normálními lidmi, kteří pak měli v tomto ohledu vždy spíše menší než větší úspěch. Zjistil jsem, že na našem trhu jednoduše není dost produktů, které by dávaly smysl. V podstatě jsem s čistým svědomím neuměl poradit ani vlastním rodičům.. Normální člověk totiž nechce spekulovat ani obchodovat, chce pouze relativně bezpečný produkt, který převýší inflaci,“ tvrdí Radim Krejčí.

Demokratizace jinak

Další věc, která mu podle vlastních slov vadila, je, že pro bohaté zákazníky jsou k dispozici i produkty, k nimž se jiní sotva dostanou. Řešení našel ve zmíněném investičním portálu Portu.

„Měl jsem spoustu nápadů, inspiraci jsem hledal i v zahraničí. Cílem bylo vymyslet produkt, který bude demokratizovat investování – který bude moderní a levný, pokud jde o správu, a jednoduše dostupný, tedy internetový. Hlavně však který bude lidem sloužit tak, aby jejich peníze pracovaly a vydělávaly,“ říká autor nápadu, který čtenářům představujeme v dnešním dílu našeho seriálu s více než patnáctiletou historií.

Zda se vytyčený cíl naplní, to se ještě ukáže, neboť investiční horizont je v tomto případě asi pět let. Start však byl dobrý, jak o tom svědčí několik tisíc drobných investorů. Je podobná cesta schůdná i pro jiné a co by vzkázal lidem, kteří zrovna v této chvíli zvažují, že i oni se pustí do vlastního podnikání?

Tohle: „Je to výborné rozhodnutí, fandím každému. Doporučuji si však vše pečlivě promyslet. Zbytečně neriskovat, zbytečně se hned nezadlužovat. Držet se oboru a specializace, které člověk rozumí, najít si dobré kolegy. Příští podnikatel by zároveň měl mít na paměti i jiný cíl a jiný smysl, než jsou jen peníze. A nakonec – důležité je nevzdávat se moc brzy.“