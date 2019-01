Hustopeče /DISKUTUJTE/ - Dva obchodní řetězce míří do Hustopečí. Lidl by měl otevřít už letos, Billa zřejmě o něco později. Většina lidí rozšíření nabídky vítá.

Supermarketový boom se po Břeclavi a Mikulovu přesouvá do Hustopečí. Ve městě, ve kterém si dosud mohou zákazníci vybírat pouze z nabídky dvou větších prodejen zaměřujících se především na potraviny, a to mikulovské Jednoty a Penny Marketu, by měly brzy přibýt dva nové supermarkety. Zájem má Lidl a Billa.

„Je to skutečně tak. Lidl bude stát naproti nemocnice namísto bývalých provozů prodeje propanbutanových lahví, které čeká demolice. Projekt je hodně daleko. Územní rozhodnutí už je na světě, nyní investoři pracují na stavebním povolení. Je velmi pravděpodobné, že Lidl otevře ještě letos,“ uvedl hustopečský starosta Luboš Kuchynka.

Zájem má i Billa

Druhý ze spíše menších supermarketů chce Billa postavit na opačné straně města, ve směru na Břeclav. „Pokud vím, tento projekt je ještě ve stádiu výkupu pozemků od soukromých osob. Město už investorovi prodej svých pozemků na vytipovaném místě přislíbilo,“ řekl starosta.

„Mohu potvrdit, že společnost Billa má zájem o stavbu supermarketu v Hustopečích. Součástí komplexu bude i Kik a drogerie. A samozřejmě parkoviště. Máme uzavřené budoucí smlouvy na devadesát procent pozemků a schválení záměru už prošlo zastupitelstvem,“ sdělila Zita Konupčíková z firmy Line, která projekt pro Billu připravuje.

Podle Kuchynky nemá radnice důvod stavbě supermarketů bránit. „Žádné petice proti se nekonají, od obyvatel máme naopak ohlasy na podporu nových supermarketů. Důvod je zřejmý – lidé vítají konkurenci a možné snížení cen, které jsou dnes spíše vyšší. Nehledě k tomu, že nové obchody znamenají nová pracovní místa a tím i zlepšení situace na trhu práce,“ shrnul.

„Rozhodně by bylo dobře, kdyby v Hustopečích přibyly další supermarkety. I když možná by stačil jen jeden. Penny Market potřebuje nutně konkurenci. Uvítala bych čerstvé uzeniny, saláty, čerstvé sýry i větší výběr z drogerie,“ těší se na nové obchody Zlata Heřmanová z Hustopečí. A také na to, že u pokladen nebude muset stát fronty.

Obdobný názor má i Jana Fabigová. „Máme tady dva supermarkety, což je málo. Navíc jsou trochu jinak zaměřené. A mají tam také docela plno, takže další by byly jen ku prospěchu. Podle mého by znamenaly rozšíření nabídky, větší konkurenci a tedy přínos pro celý region,“ myslí si zaměstnankyně městského úřadu.

Nový Lidl bude podle hustopečského starosty zasahovat až téměř ke koupališti. Přesto prý nepůjde o žádný hypermarket. „Nebude to tak velký Lidl jako třeba v Brně, ale pro potřeby Hustopečí a okolí bude naprosto dostatečný,“ vyjádřil přesvědčení Kuchynka.

Výstavbě supermarketu naproti městské nemocnice už zastupitelé vyšli vstříc i úpravou územního plánu. V případě Billy jsou na to připraveni. „Pokud bude taková změna potřeba a investor splní všechny podmínky, město mu určitě nebude dělat problémy,“ potvrdil Kuchynka.

