„Spousta lidí dostala koncem roku výpovědi a téma se pořád hodně v Podivíně řeší a přetřásá. Přece jen dává Fruta práci velkému množství místních. Kde by ti lidé dělali, kdyby skončil i tento podnik? Šíří se různé dohady a spekulace, každý si něco přidá a vznikají pak i fámy, na kterých nemusí být nic pravdy. Povídá se třeba, že do konce roku firma určitě pojede. A že se pak uvidí,“ zmínila například Dana Řezáčová, která ve Frutě před více jak dvaceti lety také pracovala.

Podivínský podnik aktuálně zaměstnává na sto třicet lidí. Jeho uzavření však vedení společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko vyloučilo. „Propouštění na začátku roku bylo součástí běžné úpravy kapacit výroby na požadavky trhu. Společnost Orkla Foods Česko a Slovensko nemá v úmyslu produkci v Podivíně ukončit,“ ubezpečil mluvčí vlastníka Martin Frýdl.

Zaměstnanci, se kterými Deník hovořil, se vyjadřovali spíše opatrně. „Všichni okolo vědí všechno, ale my nevíme nic," kroutila hlavou jedna z dlouholetých pracovnic, která však odmítla zveřejnit své jméno. Redakce jej však zná.

Ne o propouštění, ale o rozvoji Fruty má zprávy i starosta města Martin Důbrava. „Je to informace asi půl roku stará, aktuálnější ke mně nedoputovala. Ovšem pokud vím, po posledním propouštění se o žádném dalším neuvažovalo. Ale to víte, že to lidé v Podivíně řeší,“ uvedl.

Většina Podivínských vnímá Frutu jako kus historie města. Jedním z nich je například důchodce Luděk Kocourek. „Hodně mých známých tam roky pracovalo. O velkém propouštění vím, samozřejmě se o tom mluví. Mezi lidmi se ale říká kde co. Mrzelo by mě, kdyby podnik zavřel. Výborná je pro nás místní i podniková prodejna se spoustou zboží za velmi výhodné ceny,“ okomentoval pro Deník muž.

Fruta a její fungování se podle dalšího z Podivínských, Svatopluka Hřebačky, řeší ve městě už dlouhé roky. „Mluvilo se o tom i v době, kdy podnik patřil Hamé. Pokud vím, poslední dobou Fruta pořad měnila vlastníky a myslím, že i suroviny pro výrobu už se dováží ze zahraničí kvůli cenové dostupnosti. Podivínských už tam, aspoň co vím, moc nepracuje. Je tam zaměstnaných hodně agenturních pracovníků,“ zareagoval zase Hřebačka.