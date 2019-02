Vinaři a technologie: hrozny hlídá Chytrá vinice, fotopast vyfotila naháče

Jižní Morava /FOTOGALERIE/ – Ve vinici je takřka neviditelná, pro vinaře se krabička může stát velkou pomocí. Systém Chytrá vinice, za kterým stojí Radek Osička z Velkých Bílovic na Břeclavsku a Radovan Breuss z Prahy, snímá teploty, vlhkost a srážky v konkrétní vinici. „Jsou to tři věci, které potřebujeme do modelu, abychom mohli předpovídat vhodné podmínky pro šíření perenospory, padlí a botrytidy. To jsou nejčastější choroby hroznů,“ popsal speciální technologii Osička.

Se společníkem se navzájem doplňují. „On je vinař, já umím měřit teploty. A oběma je nám blízká šetrnost k přírodě,“ přiblížil spolupráci Breuss. Vinařům technologická vymoženost pomáhá, aby věděli, kdy a jak často vinici přes rok ošetřovat. Aby ochranu prováděli v nejvhodnějším okamžiku a na druhou stranu ne zbytečně. „Jsme s tím spokojení. Je to doplněk do mozaiky informací o vinici. Člověk sleduje, kolik napršelo. V našem případě, kdy děláme biovína, je důležité dbát na prevenci,“ řekl velkobílovický vinař Milan Nestarec. Ten je jedním z prvních, který Chytrou vinici využívá. S nápadem na vytvoření této aplikace přišel Osička i kvůli úspoře času, aby nemusel tak často chodit přímo do vinic. „Ve vinohradě ji mám už druhý rok. Loni byl zkušební provoz, od jara ji nabízíme zájemcům,“ ozřejmil Osička. Co je to chytrá vinice

∙ Snímá teploty, vlhkost a srážky ve vinici.

∙ Předpovídá vhodné podmínky pro šíření nejčastějších chorob hroznů – botrytidy, padlí a perenospory.

∙ Jeden kus stojí mezi pěti a šesti a půl tisíci korun.

∙ Data z aplikace dostávají vinaři do mobilu nebo počítače, díky čemuž mohou vhodně nasadit přípravky proti nemocem. V současné době je osazených devatenáct Chytrých vinic. Na jihu Moravy, ale i v Kutné Hoře, Praze a testují ji také v Rakousku. Základní verze stojí asi 5 300 korun bez daně, profi verze s předpovědí podmínek síření chorob je asi o tisíc sto korun dražší. „Údaje přijdou po síti sigfox (síť pro propojení vestavěných zařízení s internetem – pozn. redakce) na náš server, tam se data zpracují a po internetu chodí vinařům výsledek. V mobilu musí mít aktivovaná data, v počítači pak wi-fi připojení,“ vysvětlil Osička. Další vinař z Velkých Bílovic Milan Bauman aplikaci druhý měsíc zkouší. Své poznatky by pak chtěl přednést tamnímu spolku vinařů. „Byl bych rád, kdyby se do toho zapojilo více vinařů, abychom pokryli celý katastr vinic v našem městě. S něčím podobným jsem se už setkal v Rakousku,“ přiznal Bauman. Neobvyklý úlovek fotopasti Nahý cykloturista projížděl kolem vinohradů na Znojemsku. Zdroj: Facebook/Lahofer Vinaři se snaží bránit hrozny nejen před chorobami, ale také před zloději. Například vinařství Lahofer z Dobšic na Znojemsku namontovalo do vinohradů fotopasti. Prozatím „chytaly“ pouze srny či lišku. Před pár dny ovšem u vinice mezi Miroslaví a Hostěradicemi jedna z nich „ulovila“ nečekaného hosta – cyklistu, který jel úplně nahý, jen s přilbou na hlavě. „Přemýšleli jsme, co cyklistu k takové jízdě vedlo. Mohlo jít o sázku nebo mu bylo prostě horko,“ pousmál se marketingový ředitel Lahoferu Daniel Smola. Fotopasti má vinařství jen pár měsíců.







Autor: Michal Hrabal