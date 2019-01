Břeclav - Společnost Fosfa se rozhodla vylepšit vzhled prostředí, ve kterém působí. Netradičně. Ve svém sídle na kraji Břeclavi vystavila obří billboard dlouhý jednatřicet metrů a vysoký tři metry.

Sídlo společnosti Fosfa. | Foto: DENÍK/Jiří Ševčík

Z velké dálky je vidět logo firmy a vedle něj nápis welcome to Fosfa City, tedy vítejte ve městě Fosfy. „Povzbuzuje to soudržnost mezi zaměstnanci. Abychom si řekli, jsme fosfáci, je to naše prostředí, kde působíme a které musíme kultivovat,“ vysvětlil zajímavý nápad ředitel personálního oddělení Fosfy Petr Brichcín.



Výrazný poutač navíc zakryl nevzhledný přechodový můstek. Fosfa je dnes jediným výrobcem kyseliny fosforečné termické a fosforečných solí v republice. Její historie sahá v Poštorné až do roku 1884, kdy byla v bývalé Schramově chemické továrně zahájena výroba kyseliny sírové a superfosfátu.