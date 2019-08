Zatímco letošním negativem jsou hlodavci, loni jím bylo sucho. Výnosy jsou proto průměrné. „Jde také o to, o jakou oblast se jedná. Jsou i místa, kde je poškození veliké a úroda podprůměrná,“ okomentoval stav ředitel Regionální agrární komory Jihomoravského kraje Jaromír Musil.

Průměrně sklidili zemědělci téměř pět tun pšenice z jednoho hektaru pole, což se nijak výrazně neliší od loňského roku. Podobně dopadl i ječmen. Lehký pokles zaznamenali u ovse a řepky. Celkově zatím zmizelo z polí přes sedm set tisíc obliovin.

I když jsou průměry příznivé, pro zemědělce v poškozených oblastech tento rok úspěšný nebyl. „Z každého hektaru pšenice nám průměrně dvě tuny sklidili hraboši. Předpokládali jsme šest tun a máme jen čtyři. Z řepky nám poškodili celou polovinu,“ popsal situaci ředitel Agro Stošíkovice Libor Kahoun.

Na svých polích na Znojemsku ztratili kolem osmnácti set tun pšenice. "Na některých polích to nebylo skoro ani vidět, ale někde nám to vymýtili všechno. Vypadalo to tam jako strniště," dodal Kahoun.

Mezi ty šťastnější pak patří Vladimír Bílý z Lažánek. Výnosy má letos vyšší než v loňském roce, a to o deset procent. Vděčí za to dešti. "Voda tu přišla vždycky v zásadní okamžik, kdy se o všem rozhodovalo. To nás zachránilo," vysvětluje.

Na jaře bylo totiž v celé oblasti sucho. Stejně jako jinde se tu potýkali i s hraboši. "Nadělali nám tu hodně škod, ale ne tolik jako na jihu," podotýká předseda společnosti ZEAS Lažánky. Podle něj budou hraboši škodit i nadále.

