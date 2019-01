Jižní Morava – Je to krize, ztráty půjdou do desítek milionů, shodují se dopravci napříč jižní Moravou. Přestože museli kvůli nařízení vlády k 1. lednu opět navýšit mzdy řidičům autobusů, nikdo jim je nekompenzuje. „Jihomoravský kraj je jediný, který toto umělé navýšení nákladů firem nad vysoutěženou cenu nedorovnal,“ poukázal ředitel ČSAD Kyjov Vlastimil Bambušek.

V závěru loňského roku navíc kraj dopravcům vypověděl smlouvy. A to právě kvůli jeho neschopnosti pokrýt náklady na zvýšené mzdy. Výpovědní lhůta je ale třicet měsíců, potrvá do roku 2021. „Je to likvidační. Společnosti musíme dotovat,“ uvedl Bambušek.



Podle něj jen tak žádné peníze navíc nepřijdou. „Na úrovni kraje o tom stále není rozhodnuto. A ztráta se jen zvětšuje. Oni to dobře ví, protože jsme povinní předkládat výsledky hospodaření. Jedná se o desítky milionů u všech dopravců v kraji, možná stovky,“ odhadl.

Jak dodal ředitel ČAD Blansko Jiří Šebela, kompenzace z kraje v uplynulých letech byla jen částečná. I jim tak peníze chybí. „S krajem chceme vést další jednání, ztráty jsou velmi vysoké. Do roku 2021 musíme plnit smlouvu. S předpokládaným nárůstem mezd by nám k tomuto datu chybělo dvaačtyřicet milionů korun,“ poukázal Šebela.

Krize v autobusové dopravě

• Jihomoravský kraj od listopadu loňského roku vypověděl smlouvy s autobusovými dopravci, platit měly do roku 2023.

• Chystá se vypisovat nové soutěže na poskytování služeb.

• Důvodem jsou problémy s navýšením mezd řidičů, které kraj není schopný pokrýt.

• Minimální mzda řidiče musí být od letoška 19 850 korun měsíčně, což činí 118,60 korun na hodinu. Dopravci počítají s milionovými ztrátami.

Výpověď ze smlouvy podle něj není vhodným řešením. Už jen proto, že dopravní společnosti investovaly nemálo peněz do obnovy vozového parku. „Počítali jsme s tím, že budeme poskytovat služby až do konce smluv, tedy do roku 2023. Tyto investice jsou zmařené a my musíme bankám splácet úvěry,“ zhodnotil Šebela.



Náměstek hejtmana pro dopravu Roman Hanák tvrdí, že kraj dělá maximum. „Problémy dopravců chápeme, zdražuje se a zvyšuje se i cena pohonných hmot. Řešení není jednoduché, ale věřím, že nějaké najdeme,“ počítal s dalším jednáním Hanák. Jak dodal, dopravci tvrdí, že potřebují doplatit čtyři až pět korun na kilometr, aby mohli fungovat. „My teď budeme jednat, kolik jsme schopní jim poskytnout,“ zmínil Hanák.



Podle zástupce ředitele vyškovské společnosti Vydos Bus Igora Čekiho mají uzavřené dodatky k jednotlivým smlouvám s krajským úřadem. „Bezprostřední kolaps nehrozí,“ je přesvědčený.



Navýšení mezd mělo mimo jiné přinést větší zájem o práci řidičů autobusů. Tam jsou totiž stavy dlouhodobě pod nezbytnou hranicí. „Moc to nepomohlo. Obecně je pozice řidiče neatraktivní, vyžaduje velkou odpovědnost. Fluktuace je pořád stejná. Řidičů je stále nedostatek,“ uvedl Bambušek. Podobné je to i ve Vyškově. „Situace se zásadním způsobem nemění,“ dodal Čeki.



Cestující se podle dopravců nemusí obávat stávky. „Ty organizují odbory a ty jsou spokojené, protože mzdy se navyšují. Jedná se o peníze, které chybí společnosti, ne řidičům,“ řekl Bambušek.