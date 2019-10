Dva tisíce trvalek, velkokvěté kosatce, skalničky a další tisíce rostlin se nacházejí ve sbírce Botanické zahrady arboreta Mendelovy univerzity v Brně. Právě krásy této a dalších zahrad či parků na jihu Moravy, Vysočině a v Dolním Rakousku má návštěvníkům přiblížit webový portál dozahrad.cz.

Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava ho vytvořila v rámci přeshraničního unijního projektu s Rakouskem GrünRaum. Náklady na zpracování přehledu zelených zákoutí a společné nabídky kulturního a přírodního bohatství s příběhy z většiny pokryla dotace z evropských fondů ve výši přes deset miliónů korun.

Web funguje teprve pár měsíců. Nyní představuje přes sto dvacet jihomoravských tipů na atraktivní výlety do míst výjimečné krásy či zapomenuté historie. „Lidé mohou navštívit věhlasné a tradiční zahrady a parky, ale i neznámé a nenápadné, které lidé denně míjí takřka bez povšimnutí,“ říká ředitelka centrály cestovního ruchu Pavla Pelánová.

Návštěvníci na portálu plném fotografií poznají příběhy jednotlivých zahrad. Objeví například, jak se na vzniku moravských zahrad podíleli Lichtenštejnové.

Zájemci si na webu mohou vybírat mezi zahradami klášterními, zámeckými, botanickými či bylinkovými, státními i soukromými. „Zahrad je spousta druhů, například ve Starovičkách funguje levandulová farma, která se zabývá pěstováním této léčivé byliny a jejím dalším zpracováním,“ přibližuje Pelánová. Přehledný katalog na webu nabízí možnosti vyhledávání podle regionu, výběrem z mapy nebo doporučení pro návštěvníky, které nezapomíná ani na rodiny s dětmi či důchodce. Portál dále pravidelně doporučuje zahradu týdne a upozorňuje na zajímavé akce pro veřejnost.

Pokud vás v příbězích zahrad zaujme například Bylinková zahrádka Lu a Tiree Chmelar ve Valticích, najdete její přesnou polohu, kontaktní údaje na provozovatele i informace o bezbariérovém přístupu nebo zda se dá v blízkosti zahrady zaparkovat.

V rámci projektu nevznikl jen web, ale uskutečnilo se již několik akcí. „Na sociálních sítích web i projekt propagujeme. Myšlenku budeme dále rozvíjet. Chceme dostat do zahrad více života,“ poznamenává Tereza Svobodová, která má projekt na starosti.

Zahrady plné umění

Centrála chce do zahrad přilákat více návštěvníků propojením se zajímavými akcemi a aktivitami pro veřejnost. „Chceme podpořit konání hudebních vystoupení, přednášek, kulinářských či barmanských show, slavnostních večeří a dalších společenských aktivit,“ vyjmenovává Svobodová. Zaměstnankyně jihomoravské centrály se inspirovaly na studijních cestách v Rakousku, kde projekt funguje už několik let.

Podle ředitelky Pelánové mají zahrady v rámci cestovního ruchu velký potenciál. „Některé zahrady jsou lákadlem také pro fanoušky umění. Architektura, sochy, kašny, vlastně celá zahrada je jedním kompaktním uměleckým dílem,“ uvádí. Zahrady mohou mít pro návštěvníky také výchovný rozměr. „Bylinkové nebo botanické zahrady jsou určené k tomu, aby se člověk něco nového dozvěděl, objevoval nepoznané,“ míní Svobodová.

Centrála cestovního ruchu také hodlá v rámci projektu Moravia Convention Bureau, jenž se zaměřuje na podporu konferenční turistiky na jižní Moravě, propagovat vybrané zahrady jako místa pro netradiční setkávání. Zelená zákoutí jsou také místy prožitků. „Nadšení z prvních jarních květů, štěstí v záplavě slunečních paprsků, melancholie v podzimních mlhách i smíření při pohledu na bělostný sníh, který se sype ze zimní oblohy. Zahrady rozehrávají symfonie pocitů. V každou denní a roční dobu jiné,“ usmívá se Pelánová.

Ředitelka organizace Pavla Pelánová: Lidé v zahradách objeví fialovou mrkev a další kuriozity

Na přírodní bohatství jihu Moravy, a především krásné zahrady chce upozornit Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava. „Inspirovali jsme se u spolku Die Gärten Niederöstereichs, který stejný projekt úspěšně provozuje v Dolním Rakousku. Tam se už nyní sdružuje 127 zahrad a parků,“ říká ředitelka organizace Pavla Pelánová.



Proč jste se rozhodli pro vytvoření projektu GrünRaum a vytvoření webu DoZahrad.cz?

Naším cílem bylo upozornit na to, že na jižní Moravě a v regionech, se kterými spolupracujeme, tedy Vysočině a Dolním Rakousku, je krásné přírodní bohatství v podobě zahrad. Chtěli jsme upoutat pozornost na tyto přírodní krásy a zaujmout potenciální turisty, aby místa navštívili.



Jaké jsou podmínky pro majitele jednotlivých zahrad?

Žádné speciální podmínky splňovat nemusí. Nemusí mít žádné zvýhodněné vstupné nebo něco podobného. Staráme se o to, aby se o jejich zahradě dozvědělo co nejvíce lidí a abychom je motivovali k návštěvě.



Od koho jste si pro váš projekt vzali příklad?

Inspirovali jsme se od spolku Die Gärten Niederostereichs,což jsou zahrady Dolního Rakouska. Tam se už nyní sdružuje 127 zahrad a parků. Projekt funguje už několik let. V Rakousku jezdí do zahrad rodiny s dětmi, senioři, zamilované páry i milovníci botaniky nebo architektury. Odpočinout si nebo se něco nového dovědět. Děti si hrají, dospělí si dají kávu, něco na zub nebo prostě jen relaxují.



Jak se u sousedů z Rakouska tato iniciativa osvědčila?

Díky jejich projektu se v Rakousku počet zájemců o zahrady významně zvýšil. Lidé dnes stále častěji vyhledávají klid, chtějí utéct z ruchu měst do zeleně. Rádi spojují návštěvu památek nebo akcí právě s pobytem v přírodním prostředí.



V čem může být návštěva zahrad atraktivní pro děti?

Mohou prožívat dobrodružství, experimentovat. Nejen pro děti jsou zahrady malým rájem. Zahrady dokážou zaměstnat všechny smysly a přinášet poučení formou zábavy. Dobrým příkladem je Zahrada smyslů Jeskyně Blanických rytířů nebo Dětská výuková zahrada Sonnentor v Čejkovicích na Hodonínsku. Třeba právě tam se děti dozví, proč světlušky svítí, kolik nohou má stonožka nebo proč mají motýli tak rádi kopřivy.



Jaké skvosty mohou lidé v zahradách na jihu Moravy najít? Třeba v těch botanických?

Fialová mrkev? Jablka s příchutí banánu? Červeno-bílá mramorovaná řepa? Některé druhy ovoce a zeleniny se nám dnes jeví jako kuriozita. Ve skutečnosti se však často jedná o staré odrůdy, které upadly v zapomnění. Ukázkové zahrady v Dolním Rakousku, na jihu Moravy a na Vysočině si daly za úkol tyto unikáty opět kultivovat a pečovat o jejich pěstování.



Využíváte přeshraniční spolupráci i při jiných projektech?

Spolupracujeme hlavně na úrovni programu Interreg. Kromě webu DoZahrad.cz máme cyklostezku EuroVelo, Stezku železné opony. Rakousko je v cestovním ruchu stále daleko před námi a my máme možnost se od nich učit.



Uvažujete i nad propagací jiných přírodních bohatství jižní Moravy?

Náš region jich má spoustu, ale podobný projekt zatím neplánujeme. Spíše je propagujeme tematicky. Zaměřujeme se třeba na podporu cykloturistiky v celé její šíři od adrenalinových singletrailů v Moravském krasu až po méně náročné cyklotrasy, které křižují malebné lokality vinic a vinařských areálů na jihu našeho kraje. Jedním z propagovaných témat jsou taky jihomoravské rozhledny, kterých máme několik desítek. Takto můžeme zviditelnit úžasné přírodní bohatství a nádhernou krajinu.