Na jejich proslulou řemeslnou zmrzlinu Valgelato se na tamní náměstí sjíždějí místní i lidé ze širokého okolí. „Vanilkový perník, levandulová, čokoládová, ale i limetkový nebo citronový sorbet. Na Valgelato chodíme pravidelně. Zmrzlina je fantastická. Většinou si dávám něco nového, abych ochutnala vše. Malý syn má nejraději bezlepkový kornoutek, jsme nesmírně vděční, že ho nabízejí. A úžasné je, že i zmrzlinu mají taky skoro všechnu bez lepku,“ pochvaluje si Valtičanka Martina Jurenková.

Gelato, jak se italsky kopečkové zmrzlině správně říká, si Pincelovi skládají od A až do Zet sami. „Základem je u smetanových zmrzlin smetana, mléko a cukr. Bez toho se žádná z nich neobejde. A u ovocných pak ovoce, cukr a voda,“ vyjmenovává Radek Pincel.

Pincelovi si zakládají na tom, aby bylo jejich gelato denně čerstvé. „Nejprve si vaříme zhruba dvě hodiny základ, což je asi šedesátikilogramový pastér. Ten potom necháváme uležet, aby se chutě správně prolnuly. Spočítat vhodné složení je trochu alchymie. Člověk musí být matematik i chemik. Když přidáváte jednotlivé ingredience, třeba jako pistáciový krém, musíte uvážit, že je plný tuku. Proto aby zmrzlina příliš netuhla, musíte ji vyvážit cukrem. Je to zkrátka věda,“ popisuje usměvavá Andrea Pincelová.

Vede slaný karamel

Mezi klasiku a stálice Valgelato patří čokoládová, kinder čokoláda, slaný karamel, pistácie, jahoda, mango či citron. Dalších pět až šest druhů manželé pravidelně obměňují. „Proslavovat se začíná slaný karamel nebo slané arašídy. Ve Valticích vede právě slaný karamel a pistácie. Obecně je pak oblíbená klasika jako jahoda, vanilka a čokoláda," vyjmenovává Pincel.

Jak potutelně poznamenává, mezi zmrzlináři se traduje, že pánové po padesátce jsou spíše na čokoládu, vanilku a jahodu. "Je to pravda, mohu to potvrdit. Experimentátoři jsou potom ti, kteří hodně jezdí po světě. Ti chtějí zpravidla vyzkoušet něco nového. Nejmlsnější jsou asi slečny a paní kolem třiceti let věku - ty si zmrzlinu vyloženě vychutnávají. A potom také starší dámy. Ty si u nás pravidelně dopřávají karamelovou. My dva ale nejraději vaříme zmrzliny s přívlastkem – pražené a solené mandle nebo karamelizované oříšky. Sice jsou náročnější na přípravu, ale v chuti se to vrátí,“ vypráví poutavě Pincel, který se se ženou školil přímo v Itálii v legendární Carpigiani Gelato University.

Jak Pincelovi poznamenávají, větších světových metropolích jsou v kurzu už i zmrzliny jako lososová nebo třeba parmazánová s vlašskými ořechy. "Zajímavá je i mléčná rýže, ačkoli já dávám přednost opravdu spíše oříškovým zmrzlinám, smetanou prolitému ovoci či karamelu. Vyrábíme si ale třeba i burčákovou a vinnou zmrzlinu. To bystě měla vidět, jak se právě na burčákovou chlapi hrnou," usmívá se zmrzlinář.

Valgelato se vyznačuje zcela přírodními surovinami bez přídavků chemie či dochucovadel. "Pro přípravu levandulové zmrzliny si macerujeme sušenou levanduli, stejně tak to děláme třeba i s kávovou. Někteří výrobci kupují již hotové pasty, my ale ne. Chceme jít o kus dál. Je s tím sice více práce, ale výsledek za to stojí. Pražíme si sami mandle, oříšky, kešu a vaříme si i karamel. Nyní dokonce koketujeme s výrobou vlastních kornoutů, vždy jich nějaké množství míváme pro zájemce k dispozici. Šmoulovou zmrzlinu u nás děti tedy zkrátka opravdu nedostanou," říká s úsměvem Pincelová.

Mezi pravidelné zákazníky Valgelato patří také Valtičanka Hana Švástová. "Chodíme sem pravidelně, malý je tam jako doma. Jejich mango a slaný karamel jsou bezkonkurenční. A domácí kornoutky jsou skvělé," těší se mladá maminka.

JAK SE DOSTALI MANŽELÉ ANDREA A RADEK PINCELOVI K VÝROBĚ VLASTNÍ ŘEMESLNÉ ZMRZLINY?

- Dvacet let společně nejprve pracovali na čerpací stanici. Když ve Valticích stavěli dům, pravidelně si chodívali na zmrzlinu. "Jednou jsme takhle vyšli a zmrzlina naráz nikde. Zabalili to. Tak jsme si ve sladké nevědomosti řekli, že bychom mohli rozjet prodej zmrzliny. A bylo to," vzpomíná Andrea Pincelová.



- Zpočátku prodávali točenou zmrzlinu z hotových směsí. Později si do točené začali sami skládat receptury s pomocí polotovarů - bází a dochucovacích past. "Přestalo nám to stačit, chtěli jsme naši zmrzlinu posunout o kus dál a nabídnout něco více. Později jsme chtěli na točenou zmrzlinu přikoupit další stroj. No a v obchodě jsme uviděli výrobník a výdejník kopečkové zmrzliny v jednom. Ten nás dostal. Zamilovali jsme se do něj a pořídili ho. A od té doby máme točenou zmrzlinu jen doplňkově," povídá Pincel. S manželkou se shodují, že mají nejkrásnější zaměstnání, které je zcela nabíjí.