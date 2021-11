Příprava: 1 hodina a 30 minut

Na dýni je fantastické, že skvěle chutná naslano i nasladko. Klíčové je koření, které i obyčejnou bábovku vyšle na exotickou výpravu.

Suroviny:

dýně Hokkaido nebo muškátová dýně 500 g

hladká nebo špaldová mouka 260 g

jedlá soda 1 lžička

prášek do pečiva 1,5 lžičky

sůl špetka

skořice 1 lžíce

mletý zázvor 1 lžíce

muškátový oříšek 1 lžička

mletý hřebíček ½ lžičky

vejce 4 ks

třtinový cukr 200 g

vanilkový extrakt 1 lžička

rozpuštěné máslo 240 ml

mleté pekanové nebo vlašské ořechy 100 g

máslo a hrubá mouka na vymazání a vysypání formy

Postup:

Troubu předehřejte na 200 °C. Dýni rozkrájejte na tenké půlměsíce. Na plech vyložený pečicím papírem rozprostřete kousky dýně a pečte je 20–30 minut. Mezitím důkladně vymažte bábovkovou formu máslem a vysypte ji moukou. V míse smíchejte prosátou mouku, jedlou sodu, prášek do pečiva a sůl. Přidejte všechno koření a dobře promíchejte.

Upečenou dýni dejte do mixéru, rozmixujte ji dohladka a nechte vychladnout. Z pyré odvažte 350 g. Teplotu v troubě ztlumte na 180 °C. V jiné míse vyšlehejte máslo s cukrem do pěny. Pěna by měla zhoustnout a díky šlehání zesvětlat. Trvá to zhruba 10 minut.

Pak postupně zašlehejte jedno po druhém vejce, aby se směs propojila. Během šlehání přidejte vanilkový extrakt. Pomocí vařečky nebo stěrky střídavě zapracujte ochucenou mouku. Nakonec vmíchejte dýňové pyré.

Hotové těsto přelijte do připravené formy a pečte dozlatova 50 minut nebo dokud špejle zapíchnutá doprostřed nebude suchá. Bábovku ve formě nechte 10 minut chladnout, vyklopte a podle chuti pocukrujte.

Domácí pyré z pečené dýně Hokkaido dodá pečivu či omáčkám sytou, žlutoranžovou barvu.

Dýňové lívance

Příprava: 30 minut

Dýňová dužina je dobrá i zdravá. Obsahuje nejen vitamin C a provitamin A, ale také hořčík, železo, zinek, draslík, měď, selen, fosfor, beta-karoten, alfa-karoten a lutein. A když přidáte dýni do odlehčených lívanců z celozrnné mouky a vloček, vykouzlíte i zdravý dezert.

Suroviny (cca 15 lívanců):

dýňové pyré 60 g

vejce 1 ks

kokosový olej 20 ml

neslazené mandlové mléko 100 ml

bílý jogurt 100 g

vanilkový extrakt 1 lžíce

celozrnná mouka 150 g

jemně mleté ovesné vločky 3 lžíce

prášek do pečiva 2 lžičky

skořice 1 lžička

sůl

Postup:

V míse dobře prošlehejte vejce, kokosový olej a dýňové pyré. Přidejte mléko, jogurt a vanilkový extrakt. V jiné míse smíchejte celozrnnou mouku, skořici, ovesné vločky, prášek do pečiva a špetku soli.

Obě směsi spojte a nejlépe tyčovým mixérem rozmixujte, aby v těstě nezůstaly hrudky. Z těsta tvořte placičky a na rozpálené teflonové pánvi opékejte bez oleje z každé strany asi 2 minuty.

Podávejte přelité medem nebo javorovým sirupem.

Zapečená dýně s bulgurem

Příprava: 1 hodina

Tyhle vegetariánské zapečené dýně skvěle zahrají jako snadná večeře ve všední den, ale i jako efektní pohoštění pro přátele. Bulgur můžete nahradit tříbarevným perlovým kuskusem, případě kombinovat různé druhy dýní. Z barev vám budou oči přecházet…

Suroviny (4 porce):

malá dýně 4 ks

bulgur 1 hrnek

olivový olej 3 lžíce

malá červená cibule 1 ks

červená paprika 1 ks

žlutá paprika 1 ks

kadeřávek ½ hrnku

česnek 3 stroužky

červená chilli paprička 1 ks

kmín 1 lžička

oregano 1 lžička

uzená paprika 1 lžička

limeta 1 ks

sušené brusinky 1 hrst

granátové jablko 1 ks

sůl

pepř

Postup:

Troubu předehřejte na 200 °C. Dýně omyjte, osušte, potřete olivovým olejem a celé pečte v troubě 40 minut. Bulgur uvařte podle návodu.

Cibuli, česnek a chilli nakrájete nadrobno, papriky na malé kostičky. Ve velké pánvi rozehřejte olej, opékejte nejprve papriky a cibuli zhruba 5 minut, než se rozvoní. Přidejte chilli, česnek a koření, opékejte dalších 5 minut.

Nakonec do pánve přisypte uvařený bulgur a zamíchejte, pokapejte limetovou šťávou, přidejte brusinky, zrníčka granátového jablka, promíchejte, osolte a opepřete. Pokrájejte kadeřávek, přidejte ho do pánve a míchejte, dokud nezavadne.

Dýně rozkrojte, vydlabejte semínka a do otvoru vložte lžící náplň, vraťte do trouby a 10 minut zapečte. Ihned podávejte.

Těstoviny s dýňovou omáčkou a se špenátem

Příprava: 40 minut

Základní dýňové pyré je neutrální. Koření tedy vyberte podle druhu jídla a vlastní chuti. Ke špagetám se hodí bazalka, ale i šalvěj a muškátový oříšek.

Suroviny (4 porce):

střední dýně Hokkaido ½ ks

olivový olej 3 lžíce

česnek 1 palice

těstoviny 400 g

baby špenát 150 g

zeleninový vývar 240 ml

sušená bazalka 1 lžička

sušená šalvěj ½ lžičky

muškátový oříšek ¼ lžičky

sůl a pepř

nasekané vlašské ořechy

dýňová semínka

Postup:

Troubu předehřejte na 200 °C. Dýni dobře omyjte, zbavte semínek a rozkrájejte na malé kousky. Na plech dejte pečicí papír, na který rovnoměrně rozložte dýni. Zakápněte olejem, osolte a opepřete. Palici česneku rozpulte, také zakápněte olejem a přidejte ji k dýni. Pečte doměkka, zhruba 20 minut, aby kousky dýně začaly karamelizovat. Pozor, nesmějí se pálit.

Mezitím uvařte těstoviny podle návodu na obalu. Na pánvi rozehřejte lžíci olivového oleje, přidejte špenát a nechte ho 4 minuty zavadnout. Špenát odložte stranou.

Upečenou dýni spolu s vymačkanými stroužky česneku vložte do mixéru a rozmixujte do hladkého krému. Přidejte vývar podle potřeby, aby omáčka nebyla příliš hustá ani řídká. Okořeňte bylinkami, muškátovým oříškem, osolte a opepřete.

Těstoviny promíchejte se špenátem a s dýňovým pyré. Podávejte ozdobené vlašskými ořechy a dýňovými semínky, případně zakápnuté dýňovým olejem.

Autor: Johana Grohová