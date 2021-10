Kolem půl deváté ráno se obyvatelé domu mohli vrátit do svých domovů. Energetické sítě byly obnoveny. „Odpojené jsou jen v bytě, v němž požár vznikl. Nyní zjišťujeme příčinu požáru,“ upřesnil mluvčí hasičů Petr Příkaský s tím, že předběžnou škodu odhadují experti na zhruba jeden milion korun.

Zdravotní záchranáři měli na místě celkem čtyři jednotky. „Senior utrpěl těžké popáleniny a nadýchal se zplodin. Došlo u něj k zástavě srdce, provedli jsme úspěšnou resuscitaci. S řízenou ventilací a intubací jsme ho v kritickém stavu přepravili vrtulníkem do popáleninového centra v brněnských Bohunicích,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Muž, v jehož bytě požár vznikl, je v kritickém stavu v nemocnici. „V bytě žil sám, pomocí výškové techniky jsme ho dopravili dolů a pomocí nosítek jsme ho přepravili do sanitky, která ho převezla do vrtulníku,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkaský.

Do dramatického nedělního rána se probudili obyvatelé panelového domu na Cihlářské ulici v Hodoníně. Jeden z bytů tam začal před šestou hodinou ráno hořet. Na místě zasahovalo pět jednotek hasičů. Opustit své domovy muselo 29 lidí.

