Policisté zatím informace o úmyslném zapálení bytu ani další podrobnosti sdělovat nechtějí. Šetření stále trvá. „Mohu snad jen říci, že jsme na dobré cestě k pachateli,“ uvedl na místě ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.

„Za třicet let v hasičské službě něco takového nepamatuji,“ řekl redaktorovi Deníku na místě krajský ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Vladimír Vlček. „Příčiny požáru jsou v šetření,“ doplnil.

V bytě v 11. patře domu v Nerudově ulici došlo k požáru v sobotu odpoledne. Pak nastal ten nejhorší možný scénář. Ačkoli byli první z hasičských jednotek na místě asi čtyři minuty po ohlášení události, přímo v bytě při požáru zahynuli tři dospělé osoby a tři děti. Dalších pět lidí zahynulo, když ve snaze uniknout před ohněm skákali z bytu o patro výš.

Na místě v tuto zasahují stále všechny složky Integrovaného záchranného systému. Na facebooku Bohumín Bohumíňáků probíhá živé vysílání z místa od jednoho z uživatelů sociální sítě.

Policisté zadrželi muže

Redaktor Deníku na místě hovořil s jednou z obyvatelek domu. Karin Šípková volala hasiče, protože si všimla požáru. „Mezi tím na místo přijelo policejní auto, policisté tu zatýkali Roma ve věku okolo padesáti až šedesáti let. Podle toho, co jsem slyšela, policistům říkal, že byt zapálil on,“ řekla přítomným novinářům žena. Podle dalších informací z místa mohlo jít o řešení soukromých sporů. „Bylo to strašné, z bytu o patro výš jsem pak viděla lidi, jak skáčou ven a hoří jim záda,“ uvedla dále svědkyně z místa.

Že mohlo jít o žhářský útok podle České televize naznačil také hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Kvůli vyšetřování se do svých domovů nemohou vrátit lidé, kteří byli při požáru evakuováni. „Pokud nebudou mít kam jít, bude pro ně ubytování zajištěno,“ řekl šéf moravskoslezské policie.



Babiš: Neuvěřitelné neštěstí

„Obrovská tragédie dnes v Bohumíně… Při požáru výškového domu zemřelo minimálně 10 osob. Upřímnou soustrast pozůstalým. Těžce zraněn byl zasahující příslušník HZS, kterému přeji rychlé uzdravení,“ napsal na twitteru ministr vnitra Jan Hamáček.

„Neuvěřitelné neštěstí v Bohumíně. Podle prvních zpráv zemřelo při požáru paneláku 11 lidí. Je mi to strašně líto. Upřímnou soustrast všem pozůstalým. Právě jsem mluvil s Janem Hamáčkem, dovolte mi poděkovat všem zasahujícím týmům za jejich obětavost a okamžité nasazení,“ doplnil premiér Andrej Babiš.

Soustrast pozůstalým vyjádřila také předsedkyně TOP09 Markéta Pekarová Adamová. „Upřímnou soustrast všem pozůstalým obětí obrovského neštěstí v Bohumíně. Jde o hroznou tragédii umocněnou tím, že zemřely tři děti. Je mi to moc líto,“ uvedla.

S jedenácti obětmi se jedná o nejtragičtější požár panelového domu od roku 1990. K podobně tragické události došlo v říjnu 2010 v Praze, kde během požáru zahynulo 9 bezdomovců.