Perná – Kamion blikající varovným znamením nevěstil nic dobrého. „Zase nehoda,“ pomyslel si na problematické silnici I/52 u Perné na Břeclavsku řidič Zdeněk Selner z Pohořelic. Ve čtvrtek se stal svědkem ošklivé bouračky. Zraněný řidič měl velké štěstí, Selner je profesionální hasič a ve svém volnu mu zachránil život, vytáhl jej z hořícího auta.

Před setměním se srazilo sportovně-terénní auto s osobním. Selner, který cestoval autem se svou dcerou domů, rychle zareagoval. Zavolal na tísňovou linku a šel řidičům pomoci. „SUV bylo po střetu v křižovatce, tmavý kombík zůstal mimo silnici v příkopu. Jeho řidič byl v šoku a dezorientovaný. Snažil jsem se na něj mluvit. Měl jsem podezření, že si poranil páteř, stěžoval si totiž na bolení nohou,“ popisuje dvaačtyřicetiletý velitel pohořelické stanice.

Před příjezdem záchranářů Selner s mužem nechtěl hýbat, zraněnému poskytl první pomoc. Pak si ale všiml, že auto začíná od motoru hořet. „Někdo přinesl hasičák a snažil jsem se požár uhasit. To se nepovedlo, proto jsem řidiče z vozu vytáhl,“ líčí hasič.

Vše se odehrálo během pár minut. Podle Selnera většina aut krátce po nehodě místem projela dál. „Zastavil jen mladík, který mi pak přinesl ten hasicí přístroj,“ uvádí Selner.

Spolu s policistou pak v místě zastavili provoz. „Zraněný muž mě pak ještě prosil, abych mu z auta vytáhl doklady, to už ale nešlo. Bylo celé v plamenech,“ říká.

Selner pochází z Pohořelic a na místní stanici slouží od roku 2001. Velitelem je od loňského září. „S dopravními nehodami v okolí i na tahu z Mikulova do Brna máme velké zkušenosti,“ podotýká.

S kolegy zasahoval třeba před třemi lety při tragické dopravní nehodě u obce Suchohrdly u Miroslavi na Znojemsku. Tehdy v autě uhořeli tři osmnáctiletí mladíci a stejně stará dívka.

Že by ve čtvrtek u Perné udělal něco výjimečného, si nepřipouští. „Je to naše práce, stejně by postupovali i ostatní kluci ze stanice. Jsme na to školení,“ zmiňuje.

Podle policistů nakonec oba řidiči vyvázli z nehody s lehkými zraněními.