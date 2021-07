Byla to scéna jako z akčního filmu. Jenže to byla realita. Mladý muž absolvoval jako příslušník 43. výsadkového pluku v Chrudimi tři mise v Afghánistánu. Při té třetí, v roce 2012, se ocitl v otevřené krajině v provincii Wardak. Kolem hvízdaly kulky nepřátelských Tálibánců. Martin cítil, že tady jde doslova o krk a nebezpečí unikl skokem do zavlažovacího kanálu. Poranil si páteř, ale přežil.

V Kábulu mu lékaři diagnostikovali dva zlomené obratle, po návratu do ČR odborníci konstatovali vyhřezlé plotýnky a posun jednoho obratle. Léčba dlouhodobě nezabírala, páteř měla velmi omezenou hybnost, po čase se přidalo brnění nohou, hrozily trvalé následky.

Od elitní jednotky musel odejít, nesplňoval zdravotní klasifikaci, a tak se zařídil po svém. Hlavně to nevzdal. Cvičil, rehabilitoval, ale bolesti neustupovaly. Pak nastal zlomový okamžik. Ve svém domě se mu do ruky dostalo lano s uzlem a on s ním začal kroužit. Najednou cítil, že se mu ulevuje. A tak začal cvičit s lanem a jeho stav se rapidně zlepšoval. Brzy se vrátil do normálního života.

A byl tu nápad, že když to pomohlo jemu, proč by to nepomohlo jiným. „Prodal jsem dům a peníze použil jako vstupní kapitál a ve spolupráci s řadou odborníků jsem začal pracovat na vývoji nového fitness a rehabilitačního nářadí, které jsem pojmenoval Marrko Core,“ vzpomíná. To už jeho bolesti byly minulostí.

Bolesti zad a krční páteře

Cviky jsou založeny na pohybech s nářadím různými směry okolo těla. „Vyrovnáváním odstředivé síly se posiluje celé tělo, zvláště pak ty skupiny svalů, které nejvíce trpí dnešním životním stylem, jako jsou sedavé zaměstnání, stres, nedostatečný pohyb. Jejich ochabnutí je přitom jednou z hlavních příčin bolestí zad a krční páteře. Spousta lidí tlumí bolest pouze pomocí léků, avšak neřeší její příčinu. Tu lze přitom mnohdy odstranit pravidelným cvičením,“ říká Martin Kofroň.

Vedle úlevy od bolestí zad napomáhá cvičební systém i k celkovému rozvoji stability, koordinace a dynamiky pohybu, ke zpevnění celého těla a zeštíhlení pasu. Jako první na světě využívá k aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře a vnějšího svalstva odstředivou sílu. Odstředivá síla vyvádí těžiště těla z jeho přirozené pozice. Mozek pak tělo automaticky směřuje k návratu zpět, vytváří protitah, a stabilizační systém je tak neustále aktivní.

„Výhodou cvičebního systému Marrko Core je, že celé cvičení probíhá vestoje, nedochází při něm k zatížení samotné páteře. Zapojení více svalových skupin dohromady zase napomáhá k rychlému spalování kalorií. Díky aktivaci rotátorů trupu dochází při pravidelném cvičení k zeštíhlování pasu. Cvičení je otázkou několika minut denně. Nářadí váží pouhých 500 gramů, takže je velice skladné a vhodné i na cesty,“ popisuje systém a cvičení Martin.

Nářadí bylo kompletně vyvinuto a testováno v Česku ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze a Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. O designové řešení nářadí se postarali studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Výroba je realizována z velké části v Broumově, kompletace probíhá v Jaroměři.

Kampaň na protálu Hithit

Kofroňova nová fitness a rehabilitační pomůcka Marrko Core se dostala v květnu na veřejnost prostřednictvím kampaně na crowdfundingovém portálu Hithit. Tato sbírka končí dnes (v pátek 9.7.) a místo původně plánovaných 300 tisíc korun už lidé na HitHitu přispěli přes dva miliony korun! Martin Kofroň se svojí firmou Marrko bude díky tomu svoji činnost výrazně rozšiřovat, plánů má hodně.

„Marrko Core je v patentovém řízení téměř na všech kontinentech. Čeká nás zefektivnění výroby, spuštění e-shopu a na podzim vstup na zahraniční trhy s kampaní v Americe. V dlouhodobějším výhledu jsou tréninková akademie, podrobnější lékařský výzkum pro získání licence zdravotní pomůcky nebo vývoj mobilní aplikace, která bude sledovat správný postup cvičení,” říká Martin Kofroň.

I když jeho aktivity směřují ke zmiňované pomůcce, jeho náklonnost k armádě však nevymizela. Prošel zdravotní prohlídkou, má zpět zdravotní klasifikaci výsadkáře, nyní je také technikem zbraní výjezdové skupiny pro zahraniční operace.