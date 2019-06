K háčkování ji přivedla kolegyně v práci teprve před třemi lety. Od té doby třiatřicetiletá Lucie Tomíšková z Rakvic uháčkovala zhruba šedesátku postaviček. „Háčkovat může doopravdy každý. I takové absolutní kopyto, jakým jsem byla já. Když jsem začínala, ani jsem nevěděla, co to vlastně je, natož abych znala pojmy jako krátký a dlouhý sloupek,“ směje se sympatická mladá žena.

Jako by však podvědomě vycítila, že je právě pro ni háčkování tím pravým koníčkem. „Zašla jsem tedy do galanterie a po poradě s prodavačkou si koupila první háček a úplně nejobyčejnější vlnu. Našla video na youtube a začala se učit,“ vzpomíná Tomíšková, která nyní používá k háčkování jedinou přízi. Částečně s podílem akrylu a bavlny.

Jak sama přiznává, inspiraci hledá právě na internetu. Na sociálních sítích a youtube. „Jsem členkou několika skupin věnovaných háčkování. Tam nacházím spoustu tipů, návodů a rad,“ říká šikovná žena.

Postavičky, které uháčkuje, se u ní však příliš neohřejí. „Vždycky mě opustí a zamíří za novým majitelem. Největším zadostiučiněním pak je, když třeba rodiče pošlou fotku, kde je můj výrobek už se svým novým kamarádem,“ usmívá se Tomíšková, z jejichž výrobků se mohou těšit například také dětští výherci tomboly na maškarních plesech.

Ráda má všechny svoje výtvory. Jeden však přece jen nejraději. „Háčkovala jsem ho přímo s cílem vyrovnání se s těžkou osobní chvílí v životě, kterou pro mě byl potrat,“ vyznává se mladá žena.

Když jí v nemocnici sdělili, že její tělo bojuje s roztroušenou sklerózou, měla období, kdy přestala háčkovat úplně. „Půl roku jsem na háček nesáhla. Myšlenky jsem měla rozhozené a nemohla jsem se soustředit na to, abych počítala počet sloupků a aby vše sedělo. Teď se ale k háčku zase vracím. Je to pro mě relax a také procvičování prstů, které někdy nechtějí spolupracovat,“ vysvětluje Rakvičanka, která denně stráví háčkováním až tři hodiny. „Jednou se mi ale podařilo proháčkovat se až k ránu,“ dodává s úsměvem.

A jestli má nějaký sen? „Ano, háčkovat podle předlohy – buď obrázek, nebo třeba živé zvíře. Ženy, které to dokáží, obdivuji, to je pro mě už umění. Také bych si ráda uháčkovala třeba nějakou pěknou deku. Zatím jsou to ale jen plány,“ prozrazuje Tomíšková s tím, že už i uvažovala o háčkování výrobků třeba pro nemocnici nebo do různých aukcí.

Háčkování podle ní však není úplně pro každého. „Doporučila bych ho lidem, kteří rádi tvoří a kteří jsou především trpěliví. Skvěle se u něj odreagují a nakonec je čeká krásný pocit z toho, když svůj výtvor dokončí a někomu udělají radost,“ doplňuje opět s úsměvem Rakvičanka.