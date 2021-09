Právě v roce 1991 se rozhodl Milan Meloun rozšířit místní hospodu i o vlastní pivovar. Pokud nebudeme počítat pražský minipivovar U Fleků, který přežil i éru komunismu, byl malý pivovárek ve Svinišťanech tím úplně prvním podnikem u nás. „Vše to vzniklo z porevolučního nadšení. Naše rodina vždy ctila řemeslo a tradici. I proto se táta rozhodl založit si minipivovar,“ vzpomíná dcera Milana Melouna Kateřina Jiroušková na dobu, kdy se její tatínek rozhodl uvést na trh pivo, jež dalších sedm let neslo jeho jméno.

Než se však uvařilo první „svinišťanské“ pivo, chvíli to trvalo. A ruce, respektive jazyk, dával k dílu takřka každý z okolí. „Táta si našel dva sládky. Pana Josefa Balouna a pana Kovaříka. Ti tu posléze vyškolili hlavního sládka našeho pivovaru Romana Doležala. Než se však došlo k odladění finální chuti, pomáhali ji hledat takřka všichni pivaři z okolí,“ dodává s úsměvem Kateřina Jiroušková.

Na pivo sem chodil i současný starosta nedalekých Dolan Jiří Plšek. „Oproti těm unifikovaným pivům, která se čepovala všude, byl Meloun živé pivo a kdo na něj nebyl zvyklí, tak mu trošku prohnala peristaltiku. Ale poté, co si na něj člověk zvykl, musel být spokojen,“ dodává k pivovaru Jiří Plšek.

Meloun si mohli dát lidé ve dvou provedení – světlý ležák 12 a tmavou 14. To, že byl její otec prvním malým porevolučním pivovarníkem v zemi, se Kateřina Jiroušková dozvěděla až o mnoho let po smrti tatínka: „Dcera měla na škole předmět, kde se bavili i o pivovarnictví. Tam se dozvěděla, že její dědeček byl právě první v republice. Bohužel se to už táta nedozvěděl. Bylo to 20 let po jeho smrti.“

Boom minipivovarů přišel až později

Od dob Melounu vznikaly pivovary po celé České republice. Ale v prvních letech po revoluci se rozhodně nedalo mluvit o boomu. Ten podle prezidenta Českomoravského svazu minipivovarů Jana Šuráně nastal až před deseti lety.

Jen pro představu: v roce 2013 bylo po celé republice 180 minipivovarů. Dnes jich je 483 a další se chystají na otevření. „Po revoluci a v prvních letech nového milénia se na trhu objevovaly jednotky pivovarl ročně. Bylo to dáno hlavně ekonomickou situací, kdy cena zařízení a piva byla docela nepříznivá. To se však v posledních deseti letech změnilo a je to ekonomicky živý model,“ míní Jan Šuráň.

Podle něj se to projevilo i v době covidu. V něm sice minipivovary přišly o 30 procent tržeb, ale na trhu se stále objevovaly: „Bylo to dáno i tím, že to byly předem připravené projekty. Zajímavý je tak fakt, že zatímco v loňském roce zaniklo šest minipivovoarů, tak ve stejné době se jich 29 otevřelo,“ dodává prezident minipivovarníků.

A trend otevírání nových podobných zařízení ve větším počtu trvá i letos. „Letos vzniklo už šest minipivovarů a deset se jich chytá otevřít,“ vypočítává Šuráň. Ten věří, že se se v zimně přehoupne počet minipivovarů v České republice přes pět stovek. „A doufám, že se ještě dožiju doby, kdy jich bude tisíc,“ dodává šéf tuzemských minipivovarníků.