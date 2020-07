Zdroj: archiv Daniela Macečka

Podnik First Line otevřel loni. Již předtím provozoval sedm let klub, chtěl však nabídnout lidem více, než jen panáky a pivo. „Byl to risk. Proto jsem do First Line přidal i sortiment hokejových kartiček. Jsme jediné místo ve Znojmě, kde se dají koupit hokejové kartičky. Pořádáme jejich burzy. Zaměřujeme se čistě na hokej. Pivo si mohou dát zákazníci kdekoliv jinde, First Line jim přináší něco navíc. Pořádáme i besedy s hráči Orlů. Na burzy sem jezdí lidé z celé České republiky. V Olomouci či v Ostravě nic takového nemají,“ potěšeně vypráví Maceček.