Přesto, že je to jeho celoživotní koníček, profesionálně se střelbě nikdy nevěnoval. Závody si však vyzkoušel hned několikrát. „V devadesátých letech jsem se chopil příležitosti a začal jsem střílet sportovně. Jezdil jsem po menších závodech,“ vzpomíná. A vyzkoušel si je i v jiných rolích než jen jako soutěžící. „Po nějakém čase jsem začal také pískat a rozhodovat. Jezdil jsem na závody jak u nás, tak třeba i do Maďarska nebo do Rakouska,“ vypráví.

Zdroj: Archiv J. Vágnera