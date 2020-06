Zjistil, že žádná není ideální a má nedostatky. Nad rámec práce proto navrhl vlastní řešení, které kombinuje přednosti ostatních typů proudnic. „Mám rád výzvy. Největší motivací pro mě je, když mi někdo řekne, že něco nejde. Prostě jsem se do toho zabral a chtěl to dotáhnout do konce. Bylo to hodně náročné a vyzkoušel jsem si všechno možné. Od vývoje, přes návrh konstrukce, shánění dodavatelů, až po marketing a tvorbu webu. A také jednání se zákazníky,“ říká Páral.

Zdroj: PAVEL KUPKA