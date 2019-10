V Kyjově nakupují lidé bez obalu v obchodě Ivany Prokešové. Šetří tak přírodu

Do jejího obchodu si přišla nakoupit zákaznice, nadšená z toho, co dělá. Přesto jí ale skepticky řekla, jestli si uvědomuje, že je jen malou kapkou v moři. „Odpověděla jsem jí, že moře je tvořené právě kapkami. Když každý svojí kapkou přispěje, třeba jen ušitím plátěného pytlíku na ovoce, tak je to poloviční úspěch. Člověk si ani neuvědomuje, jak moc takovou drobností přispěje,“ říká Ivana Prokešová z Kyjova, majitelka obchodu Příroda bez obalu.

Lidé odvedle - Iva Prokešová a její obchůdek Příroda bez obalu | Foto: Deník / Barbora Skočíková