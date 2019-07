Pivečka, to je skutečné příjmení muže, který vaří výběrová piva. Již bezmála deset let provozuje se svým otcem podnik Létající pivovar Pivečka, jehož produkty znají nejen v Rousínově, kde výtečné pivo vaří, ale také v nedalekém Brně. „Začínal jsem na sporáku, scezoval přes utěrku a chladil ve vaně, dost punk,“ vzpomíná dnes s úsměvem na badatelské začátky šestadvacetiletý Tomislav Pivečka.



U tesaře, v Ochutnávkové pivnici či v kavárně V melounovém cukru. Tam již milovníci dobrého piva ochutnali speciality rousínovského rodinného podniku. K sládkovskému umění Pivečka tíhnul od mládí. „Vždy mě bavila chemie, přihlásil jsem se tedy na chemickou průmyslovku v Brně. Jednou jsem si v časopise přečetl, že lze vařit pivo i doma, tak jsem to zkusil,“ říká.

Byla to třináctka polotmavý ležák. První várku uvařeného piva prý vypili s přáteli za jediný večer. „Když se na to dívám zpětně, byl to až nesmyslný recept, ale celkem se povedlo,“ svěřuje se.



Experimentuje však doposud. „Je zapotřebí sledovat trendy, zkoušet stále něco nového. S konkurencí je to jako v každém jiném oboru,“ říká. Z nabídky pivovaru doporučuje zejména Jasminum officinale, IPA s jasmínovým květem.



Nejvíce se však prodává Rousínovská jedenáctka. „Ležáky budou vždy nejprodávanější,“ přiznává. A první ochutnané pivo vůbec? Tradiční Starobrno, usmívá se Pivečka, jehož aktuálním cílem je zbudování vlastního pivovaru. Podnik, který provozuje, totiž působí při již zaběhlých pivovarech, odtud název Létající pivovar Pivečka.