Vitězslav Dufka z Velkých Opatovic na Blanensku sbírá staré šicí stroje.Zdroj: archiv Vítěslava Dufky

Se smíchem dodává, že trošku k nelibosti jeho manželky. Nové exponáty totiž začaly postupně plnit jejich nově postavený domek ve Velkých Opatovicích. Byly všude. Od garáže, po ložnici a obývák. Část sbírky nakonec přesunul do prostor muzea na zámku ve městě. „Lidé z úřadu mi ohromně pomohli a stále pomáhají. Díky nim si moji sbírku mohou prohlédnout turisté. Našli mi prostory pro sklad. Moc jim za to děkuji. I za to, jak propagují kus této historie,“ říká sběratel.