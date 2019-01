Seriál - Kurz první pomoci od mluvčí záchranné služby.

Ilustrační obrázek. | Foto: DENÍK/Jiří Hemzal

Minulý díl byl věnován resuscitaci dospělých. Dnes se budeme zabývat tímtéž problémem u dětí. Za dítě považujeme jak dvouměsíčního kojence, tak třeba i šestiletého školáka. Odchylky v resuscitaci dětí se týkají zejména technik provádění, postup zůstává až na drobné detaily stejný jako u dospělého. Proto, pokud si nejsme jisti, zda se jedná o dítě či dospělého, postupujeme jako u dospělého.



Nejprve zjistíme stav vědomí - OSLOVENÍM a bolestivým podnětem. Pokud dítě nezareaguje, je v bezvědomí. Nyní UVOLNÍME DÝCHACÍ CESTY – šetrným ZÁKLONEM HLAVY a tahem za bradu (svoji ruku položíme na čelo a šetrně zakloníme dítěti hlavu, druhou rukou nadzvedáváme bradu). Tímto manévrem oddálíme kořen jazyka (tzv. zapadlý jazyk). Nikdy se nesnažíme uvolnit dýchací cesty fyzickým vytažením jazyka!



Po takto uvolněných dýchacích cestách zjistíme přítomnost dechu. Při neustálém záklonu hlavy dítěte se skloníme nad jeho ústa a nos – slyšíme a cítíme proud vydechovaného vzduchu a při současném pohledu na odhalený hrudník sledujeme dýchací pohyby. Nedýchá–li dítě vůbec a nebo NEDÝCHÁ-LI normálně (pravidelně), ihned provedeme pět UMĚLÝCH VDECHŮ z úst do úst (u malých dětí do úst i nosu).



Po vdeších ihned zahájíme nepřímou MASÁŽ SRDCE třiceti STLAČENÍMI (přítomnost tepu se již nezjišťuje, vše se řídí dle dýchání). Poté následují již jen dva VDECHY. Po jedné minutě resuscitace ZAVOLÁME 155. Po ukončení hovoru pokračujeme opět poměrem stlačování hrudníku a umělých dechů třicet ku dvěma až do příjezdu záchranné služby či obnovení dýchání. Tento postup použijeme také u všech osob po tonutí.



Techniky provádění zevní srdeční masáže a umělého dýchání: dítě resuscitujeme vždy na tvrdé podložce (masáž srdce na měkké posteli je neúčinná). Klekneme si vedle hrudníku dítěte a do středu hrudní kosti na spojnici prsních bradavek umístíme hranu dlaně jedné své ruky (u malých dětí přiložíme na hrudníček pouze dva prsty). Svoji druhou paži necháme svěšenou volně podél těla. Nakloníme se nad hrudník a propnutou rukou stlačujeme hrudní kost do jedné třetiny výšky hrudníku.



Po každém stlačení uvolníme tlak na hrudník bez ztráty kontaktu s hrudní kostí. Stlačujeme frekvencí sto stlačení za minutu (tj. téměř dvě stlačení za sekundu; u malých dětí frekvencí sto dvacet za minutu). U umělých vdechů stiskneme nosní křídla a plynule vydechneme dechový objem našich úst do úst dítěte.



V příštím díle se budeme věnovat stavům dušení u dospělých a dětí.

Barbora Zuchová. Autorka je mluvčí záchrané služby