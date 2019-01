11. července

Dagmar Fialová | Foto: DENÍK/Jiří Hemzal

Ladenští vzali svou samostatnost opravdu vážně, a jak se říká, z gruntu. A to je dobře. Komu by se chtělo posílat své děti, sotva odrostou školce, do školy do deset kilometrů vzdálené Břeclavi? Takto se alespoň nemusí strachovat, jestli se vrátí domů v pořádku, a také ušetří nějakou tu korunu za dojíždění. Ladná tak možná přitáhne více mladých rodin, které tam budou chtít zakotvit, aniž by se musely starat, kde se budou jejich ratolesti učit.

