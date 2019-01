Z vašich dopisů - Tak byl schválen rozpočet města na letošní rok. S ovacemi nám bylo oznámeno, že v době, kdy se Evropa a stát obává důsledků finanční krize, čeká Břeclav vyrovnaný a nadlimitní rozpočet, jaký nepamatujeme.

. | Foto: Deník

Starosta je tak oslepen mimořádnými příjmy z prodeje městských bytů, že zapomněl zakalkulovat i hrozbu nižších daňových výnosů. Rozhodl se, že veškerý letošní příjem iniciativně a okamžitě utratí. Ať se děje, co se děje.



Věřte mi, že jsem břeclavský patriot a zámek bych velmi rád viděl opravený. Ale je třeba respektovat jeden základní fakt – město velikosti Břeclavi není schopno zajistit opravu takového objektu z vlastních zdrojů ! To není věc chuti, ale věc výše stavebních nákladů. Možná to tak na první pohled nevypadá, ale do opravy zámku se již vložilo obrovské množství financí. Jedinou cestou na dokončení je získat zdroje spolufinancování. V této souvislosti je letošních zámeckých padesát milionů korun jen líbivým mrháním.



S obecním rozpočtem je to velmi podobné jako s hospodařením v domácnosti. Velmi záleží na prioritách. Řádný hospodář myslí „na zadní kolečka“ a na očekávanou potřebu výdajů v blízké budoucnosti. Je jen na něm, zda mimořádné příjmy využije na nutnou opravu koupelny, zateplení domu či opravu střechy nebo peníze uloží na horší časy nebo je co nejrychleji utratí.



Principiálně nemám nic proti vysokým investicím, pokud jsou účelné. A seznam investičních potřeb města je dlouhý. Musíme nastartovat modernizační program bytového fondu, rekonstruovat občanské stavby sloužící obecním potřebám, chybí spousta prostředků na údržbu majetku, na rekonstrukce a nové povrchy komunikací a chodníků, chybí nám kilometry tras pro městskou cyklodopravu vedenou mimo silnice. Čeká nás nutnost spolufinancování protipovodňových opatření a tak dále. Chceme-li využít dotací Evropské unie, musíme mít vlastní prostředky na spolufinancování. Čím více vlastních prostředků budeme mít, tím více dotací jsme schopni získat.



Starosta přislíbil průběžné sledování příjmů a v případě nutnosti korekci výdajů. Pokud se tak stane, obávám se, že nebude již možno šetřit na megalomanských akcích. Bude to na úkor dotací, komunikací, osvětlení a dětských hřišť. A to už se nám tolik líbit nebude.

Ono totiž hospodařit neznamená jen prodat a utrácet.

LUBOŠ KRÁTKÝ. Autor je zastupitel města zvolený za Volbu pro město, člen ODS a znalec v oboru ekonomika