Komentář - Tak se vám túhle v poklidu dívám na fotbal, když tu náhle přilétl z kuchyně dotaz: „Tati, jak jsi na tom s přáteli?“ To se mne bezelstně zeptal náš malý.

Karel Křivánek | Foto: Deník

Vzhledem k tomu, že je našemu malému bezmála devatenáct let, měla tato do jisté míry indiskrétní otázka svoji neoddiskutovatelnou váhu. Povídám: „Víš, Tome, s kamarády je to jako s mými vlasy. Pozvolna jich ubývá. V mládí a to mi může potvrdit kdekdo z vás, se to lidmi kolem nás jen hemží. Již v dospívání však zjistíme, že z této blíže neurčené množiny známých a kamarádů z mokré čtvrti se začne zvolna profilovat malá a konzistentní skupina přátel. Tu pak čas postupně ohlodává.



Nerad používám cizí slova, ale mohu vás ujistit, že konzistentní má skoro totožný význam jako soudržný. Pozor, neplést si to s konstantním! Neboť i z těch nejlepších kamarádů se mohou časem stát přátelé bývalí. Jistě. Ale abych se vrátil k přídavnému jménu konstantní. Prostě mně to slovo šlo moc pěkně do pera i do huby. A kdo nechce už číst dál, ať jde raději na houby. Kolega Bohuš vám místopřísežně potvrdí, že rostou.



Ale k věci. Bacha, neplést si ho ani s adjektivem soudružský. I když to má určitou spojitost. Zajisté. Historicko– ideologickou a verbálně romantickou. Ale to bychom se dostali až k soudružské soudržnosti a té už bylo vážně dost. Nicméně, existuje nekonečné množství malých veličin, které vám nadělají občas velké problémy.



Malý příklad. V určitém období máme kolem sebe spoustu opravdových člověků. Ale v okamžiku, kdy zoufale potřebujete podat přátelskou ruku, tak se prosté sčítání změní v sprosté odčítání. Ale nechci dnes, na počátku léta, moralizovat. Tvářit se jako totální morous. Jako zapšklý kakabus.



Dnes už vím, že nejlepším přítelem člověka je pes. Nebo kniha? Víte, někdo považuje za knihu knih Bibli. Já pro změnu slovník cizích slov. Tam to všechno je. Tato kniha mi umožnila plně pochopit i následující dialog mezi platící zákaznicí a pokladní. „Dost na tom ,že jsme v hajzlu a eště to Euro!“ dí paní.



Mladá pokladní s pohledem plaché lamy rozhořčené paní bryskně odvětí: „ Z hlediska globálního aspektu rentability, ano.

Karel Křivánek. Autor je pedagog a kurátor