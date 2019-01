Šitbořice /CHOVÁME SE ODPOVĚDNĚ/ - Výrobce plastových oken PRAMOS Šitbořice podřizuje technologie zdraví zaměstnanců a ekologii. A podporuje řadu akcí v obci i okolí. Firma, která v současnosti zaměstnává v Šitbořicích sto padesát lidí, vsadila na vlastní síť prodejen po celé České republice. Vyplatilo se, říká s odstupem ředitel PRAMOSu Radomír Zelinka.

Firma, která v současnosti zaměstnává v Šitbořicích sto padesát lidí, vsadila na vlastní síť prodejen po celé České republice. Vyplatilo se, říká s odstupem ředitel PRAMOSu Radomír Zelinka. | Foto: DENÍK/Michal Šupálek

Společnost PRAMOS se vypracovala na pozici jednoho z předních výrobců plastových oken a dveří v České republice. V areálu šitbořického zemědělského družstva navíc vyrábí vlastní profilový systém HORIZONT PS, který odebírají mnozí další menší dodavatelé plastových oken a dveří. Ale nejen to. PRAMOS má ve svém výrobním programu také odpadní trubky a roury pro vrtané studny. A nejnověji i hliníková okna.

Jak vůbec v Šitbořicích začala výroba plastových oken?

Začínali jsme jako přidružená výroba zemědělského družstva. Letos je to rovných dvacet let, kdy jsme v Šitbořicích vyrobili první plastové okno. Firma Pramos vznikla v roce 1995, měli jsme téměř padesát zaměstnanců. Cesta nahoru nebyla snadná, museli jsme hodně investovat, vzít si úvěry. Kolem roku 2003 jsme všechno splatili a od té doby začal strmý růst společnosti. Dnes dosahujeme ve srovnání s rokem 1996 čtyřnásobného obratu. Patříme mezi vůbec nejdéle působící výrobce plastových oken a dveří v České republice. Máme certifikace na všechny důležité firemní činnosti, to je dnes z našeho pohledu samozřejmost. Do budoucna bychom rádi navýšili výrobu žádaného profilového systému, který je letos už vyprodaný. Vize je do jednoho roku navýšit kapacitu výroby na dvojnásobek. Chceme udržet zaměstnanost a s růstem firmy nabídnout případně i další pracovní příležitosti.

Co dnes firma nabízí svým zaměstnancům?

Ke všem se chováme nadstandardně. Každému, kdo ve firmě odpracuje více než tři roky, přispíváme na penzijní pojištění. Samozřejmostí jsou levné obědy, na polovinu ceny přispívá PRAMOS. Zaměstnancům, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou, také přispíváme na dovolenou. Má to svoje specifika spojená s plánováním dovolených. Pracovníci v nepřetržitém provozu mají o týden více dovolené, než stanoví zákon, to znamená pětadvacet dnů. Každý má nárok až na pět mobilních čísel za výhodných podmínek, které platí pro celou firmu, čehož naši lidé hodně využívají. Každý také dostává malý dárek na Mikuláše a na Vánoce v závislosti na ekonomických výsledcích firmy. I když nabízíme pro zaměstnance tak dobré podmínky, přesto máme problém sehnat kvalifikované lidi na nepřetržitý provoz.

Jste v Šitbořicích a nejbližším okolí největšími zaměstnavateli?

Ano, je to tak. Větší firmy jsou až v Hustopečích. Padesát procent našich zaměstnanců je ze Šitbořic, ostatní pak zejména z okolních obcí. Musím říct, že spolupráce s obecními samosprávami v Šitbořicích, ale i Nikolčicích nebo Divákách je na vynikající úrovni. Snažíme se vycházet jim vstříc, když něco potřebují. Výborné vztahy máme také s vedením jednotlivých škol a farností. Zúčastňujeme se akcí, které pořádají, a samozřejmě je podporujeme. Uvědomujeme si, že tady společně žijeme a vzájemně si musíme pomáhat.

Buďte, prosím, konkrétní, co všechno podporujete?

Od prvopočátku se zaměřujeme zejména na pomoc sportovním, charitativním a kulturním akcím v obci, kde sídlíme, a v blízkém okolí. Mezi největší patří Hustopečská laťka a Pohár mistrů v kolové v Šitbořicích, ale také Hustopečská rally nebo závody aut do vrchu v Divákách. Řadu let jsme podporovali břeclavskou krasojezdkyni Martinu Štěpánkovou nebo skokana na lyžích Jakuba Jandu. Nově sponzorujeme šitbořický florbalový klub Aligators, všech sedm dívčích družstev sdružených v tomto klubu má od nás dresy, od nejmladších až po nejstarší. Ale nejde jen o sport, podporujeme také mnohé spolky a kulturní aktivity. Snažíme se pomáhat handicapovaným lidem, našimi výrobky i penězi vycházíme vstříc například diakonii v Kloboukách u Brna. Jsme dlouholetými partnery jejího benefičního večera v Hustopečích, který je shodou okolností na programu právě tuto sobotu. Na ozdravný pobyt přispíváme už tradičně také vybranému žákovi speciální školy v Hustopečích.

Jak velký důraz kladete na kvalitu životního prostředí?

Maximální. Všechny technologie podřizujeme zdraví našich zaměstnanců a ekologii. Namísto u většiny výrobců plastových profilů obvyklého stabilizátoru na bázi olova používáme vápenatozinečnatý stabilizátor, který je šetrný k životnímu prostředí. Platná evropská směrnice počítá od roku 2016 už jen s touto možností výroby profilů i trubek z PVC. My jsme na ni najeli s předstihem už od roku 2009. Stejně tak nepoužíváme lepidla na bázi rozpouštědel, nahradili jsme je za tavná, která se dají vlastnostmi přirovnat k vosku, protože se rozpouštějí teplotou. Také v tomto případě jsme byli mezi prvními výrobci naší specializace, kteří se vydali ohleduplnější cestou vzhledem k životnímu prostředí i zaměstnancům. Dalším ekologickým krokem je využití odpadního tepla z chladících agregátů na vytápění výrobní haly.

Připravujete v oblasti ekologie něco nového?

Ano, novinkou pro příští rok bude náš nový osmikomorový profilový systém určený zejména pro pasivní domy. To je náš další příspěvek k ekologii, který by měl pomoci k ještě většímu rozšíření energeticky nenáročných domů v České republice.