Jeho aprílové knížky, do kterých vkládá svůj osobitý humor, má více než 60 předních českých umělců, mezi nimi například Lucie Bílá, Marta Kubišová, Hana Hegerová, Zdeněk Svěrák a mnoho dalších. Dostal ji dokonce i nositel Nobelovy ceny za literaturu, italský dramatik Dario Fo.

Miniknížky jsou zároveň unikátem. Navíc nepostrádají nápad a hlavně vtip. Zřejmě nikoho by nenapadlo vytvořit těhotnou knížku nebo do budíku vtěsnat knihy pod názvem Národní buditelé.

Libor Michalák přitom mohl být bendžistou či kytaristou. Jenže do cesty se mu postavil osud, v pětadvaceti letech se mu stala nehoda. Společně s kolegou jeli na motorce ČZ 125. Při předjíždění se srazili s Pragou V3S. Kolegovi se nic nestalo, ale Libor Michalák byl do nemocnice převezen v bezvědomí a po vyšetřeních mu lékaři sdělili, že má z míchy vytržené tři z pěti nervových kořenů ovládajících levou ruku. Bylo jasné, že s hrou na banjo je konec.

Knižní jazz

„Když jsme se přestěhovali z Bruntálska do Chebu, moje žena pracovala v chebském muzeu,“ zavzpomínal Libor Michalák. „Knižní restaurátor Milan Kodejš tehdy instaloval v muzeu výstavu svých prací a bydlel u nás. Po večerech mi ukazoval, jak sešívat složky do knižního bloku,“ vypráví. První knížečky věnoval svým dětem. Byly to sbírky dětských říkanek svázané do nádherně zdobených pouzder. Jeho díla obdivoval i Zdeněk Svěrák, který mu po jedné z výstav napsal: „Buďte vděčný osudu, že když vám odebíral dětské střevíčky, ponechal vám hravost. To je dar.“

„A tak jsem si řekl, že když je to dar, musím se zbavit ostychu,“ říká Libor Michalák. Jeho činnost nezůstala bez povšimnutí a v letošním roce byl zapsán do České knihy rekordů. Jak sám říká, jeho díla jsou takovým knižním jazzem.

„Černoši neznali noty, neměli hudební vzdělání a podívejte se, co z toho vzniklo. I já jsem samouk. Někdy je asi vzdělání na škodu,“ směje se. Nyní bude exponáty vystavovat v Praze, bude to už jeho 39. výstava. „Tak si říkám, že kdyby každou z nich navštívilo tisíc návštěvníků, kolik je to při 110 exponátech úsměvů,“ uzavírá Libor Michalák.