Jogurt je zdrojem kvalitních bílkovin, dobře využitelného vápníku a některých dalších minerálních látek (jód, zinek) a vitaminů (A, D, B2 a B12). Jogurty a další kysané mléčné výrobky jsou navíc i zdrojem prospěšných bakterií.

„Pokud bych měla vypíchnout to nejcennější, tak je to obsah vápníku, který je v kysaných mléčných výrobcích ještě lépe využitelný než v mléce,“ říká výživová specialistka sdružení STOB (Stop obezitě) Hana Málková. „A prospěšné jsou samozřejmě i jogurtové kultury, ovlivňují příznivě náš střevní mikrobiom, který má vliv na mnoho funkcí v našem těle – od trávení, imunity až k naší psychice,“ dodává.

Pokud přemýšlíte nad tím, který jogurt je pro vás nejzdravější, pak vězte, že je vždy důležité brát v úvahu celodenní jídelníček a nehodnotit jen jednotlivé potraviny jako zdravé nebo nezdravé. „Nejvhodnější je bílý jogurt, který neobsahuje žádný přidaný cukr. V ochucených jogurtech najdeme v jednom kelímku až 15 g přidaného cukru, což odpovídá asi čtyřem kostkám,“ sděluje Málková.

"V označení na obalu je uveden cukr celkový, nikoli přidaný. I v bílém jogurtu je určité množství cukru, jedná se ale o přirozeně se vyskytující laktózu. Té je v něm průměrně okolo 4 g ve 100 g, pokud tedy najdeme na obalu například množství 15 g, znamená to, že ve 100 g jogurtu je cca 11 g přidaného cukru," dodává Málková.

Živé kultury

I ty ochucené jsou stále jogurty, které obsahují vápník a prospěšné bakterie. Jen v sobě mají navíc zbytečně velké množství cukru, což může tato pozitiva převážit. I když podle výživové poradkyně je pořád lepší si dát sladký jogurt než třeba koblihu nebo sušenku, která nám nedodá téměř nic prospěšného. Z hlediska tuku jsou pak podle ní ideální polotučné varianty, tedy okolo 3 g tuku ve 100 g jogurtu.

„Nízkotučné varianty nejsou chuťově tak dobré a oproti polotučným jogurtům zde není v obsahu tuku zas takový rozdíl. Smetanové jogurty už obsahují poměrně dost tuku, a pokud nemáme velký fyzický výdej, tak je lepší vybírat mezi polotučnými,“ doporučuje Hana Málková. Její slova doplňuje i odborný garant nutriční poradny FitBee Pavel Suchánek: „Nedoporučoval bych jogurty smetanové, ochucené, s přidanými lentilkami, bonbony, sladkostmi a podobnými pochutinami.“

Zásadní otázka pro spotřebitele zní, zda všechny jogurty obsahují pro trávení blahodárné živé kultury. „Z hlediska legislativy, a pokud jsou skladovány tak, jak mají být, a nejsou po době expirace, tak ano, obsahují,“ uklidňuje konzumenty jogurtů Suchánek. Hana Málková jeho tvrzení podporuje: „Pokud na obalu najdeme slovo jogurt, jedná se vždy o výrobek, který obsahuje živé kultury. Je legislativně určeno, kolik mikroorganismů v něm musí být obsaženo i na konci doby použitelnosti. A dle různých testů to výrobky splňují.“

V souvislosti s jogurty často slýcháme záhadně znějící pojmy jako Lactobacillus a Bifidobacterium. O co se jedná? „Jde o název kmenů bakterií, které mléko zakysaly a změnily v jogurt. Je to informace pro spotřebitele, není to nějaký znak vyšší kvality, důležité je množství těchto mikroorganismů, lépe řečeno množství jejich životaschopných kolonií, takzvaných jednotek CFU,“ vysvětluje Suchánek.

Typickými jogurtovými kulturami používanými při výrobě všech jogurtů jsou právě Lactobacillus a Streptococcus. Potom se do jogurtu mohou přidat i další kultury, jako třeba zrovna Bifidobacterium. „Čím širší je spektrum prospěšných bakterií, tím lépe. Ale i běžný jogurt obsahuje potřebné množství živých kultur a je velmi hodnotný,“ uklidňuje Málková.

S čím jogurty nejlépe kombinovat?



Jak často bychom měli jogurty jíst a s jakými potravinami je případně kombinovat? „Kvalitní jogurty bychom měli konzumovat každý den a kombinovat je s vyzrálým ovocem, které je zdrojem rozpustné, tedy prebiotické a probiotika podporující vlákniny,“ myslí si Pavel Suchánek.



Podle Hany Málkové pro konzumaci jogurtů neexistuje žádné přesné doporučení, vždy záleží na celkovém celodenním jídelníčku a našich zvyklostech. Doporučuje ale zařazovat alespoň jeden zakysaný mléčný výrobek denně, a nemusí to být pouze jogurt.



„Na menší svačinu stačí jogurt s čerstvým ovocem nebo pár oříšky. Pokud máme jogurt k snídani nebo vyšší fyzický výdej a potřebujeme mít svačinu vydatnější, je vhodné přidat kromě ovoce i zdroj komplexních sacharidů – například ovesné vločky, a k tomu ještě nějaké ořechy nebo semínka, které jogurt obohatí o prospěšné tuky a další vlákninu,“ připojuje recept výživová specialistka.



Oba odborníci se pak shodují v tom, že všechny kysané mléčné výrobky jsou prospěšné a je vhodné je střídat a mít jídelníček co nejpestřejší. Určitě bychom měli zařadit kefíry, acidofilní mléka, kysané podmáslí, zákysy a podobně. Občas je dobré na jídelníček zařadit kysanou smetanu, ale třeba i sýry, zejména tvrdé.



V poslední době se dostal do módy i do nabídky obchodů také skyr nebo řecký jogurt. Pavel Suchánek skyr vřele doporučuje a sám ho konzumuje. Oba výrobky obsahují oproti klasickému jogurtu více bílkovin, což ocení například sportovci nebo ti, kdo se snaží hubnout. „Při hubnutí je výhodné i to, že skyr a některé řecké jogurty neobsahují téměř žádný tuk. U řeckých jogurtů ale musíme sledovat údaje na obalu, některé mají i 10 % tuku, což už se například pro hubnoucí nehodí, pro sportovce ale mohou být i takové tučnější jogurty v pořádku,“ uzavírá Hana Málková.