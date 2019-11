Stroje dovezené ze zlínského Svitu do africké Ghany zachránil před sešrotováním, odvezl je zpět na Moravu a dodnes na nich vyrábí komponenty. Jako poslední mohykán vyrábí v areálu bývalého Svitu sandálovou obuv. Na trh přišel i s ochrannými návleky a bezpečnostní obuví pro zaměstnance jaderných elektráren. Vyváží je do mnoha zemí světa. Jen Česko je od něj nebere.

Pavel Kubina, vyrábí ochranné obleky a obuv pro atomové elektrárny a jako poslední mohykán vyrábí v areálu bývalého Svitu sandálovou obuv | Foto: Deník / Renáta Večerková

„Tak už to chodí,“ usmívá se sympatický muž. Pro norskou firmu dodává pryžové podešve na boty pro koně. Procestoval kus světa, v Africe strávil několik let. Zúčastnil se tam i slavnosti panen. „Stálo mě to láhev Johnnie Walker Black Label,“ směje se třiasedmdesátiletý zlínský rodák Pavel Kubina.