Není snad člověka, který by ho neznal. Proto napsat něco, co se o něm neví, je téměř nemožné. Karel Gott se totiž zapsal do života každého z nás, ať jste jeho fanouškem nebo ne. Milovala ho moje babička, miluje ho moje máma, miluju ho já a miluje ho už i moje dcera. A vsadím se, že ho budou milovat i další dcery dcer…

Prostě a jednoduše – Karel je FENOMÉN.

„Před více než 2000 lety Bůh poslal na svět Ježíše, aby nám ukázal, jak máme správně žít, a před osmdesáti lety nám Čechům poslal Karla Gotta, aby nám zpříjemnil život poslechem jeho písní. Děkujeme,“ napsal o něm nedávno na Instagram Jaromír Jágr a já naprosto souhlasím.

Zavzpomínejte na jedinečného Karla Gotta

V Plzni se 14. července 1939 narodil manželům Karlovi a Marii Gottovým syn Karel. Dětství trávil často i u své babičky Valešové z matčiny strany, která také žila v Plzni. V roce 1945 se Gottovi přestěhovali do Prahy a Karel tu nastoupil do školy. Odmala sice tíhl ke zpěvu, ale toužil stát se malířem. V tom ho maximálně podporovala jeho maminka. V roce 1954 ale Karla nepřijali na studium výtvarného umění, proto nastoupil do učení na elektromontéra. V ČKD Praha byl zaměstnán až do března 1960. Sotva ale získal výuční list, začal vystupovat jako amatérský zpěvák a v roce 1957 nazpíval svou první nahrávku jako dárek pro maminku.

Rodiče



Maminka Marie zemřela před Vánocemi v roce 1977 na srdeční záchvat. Bylo jí 66 let. „Zprávu jsem se dozvěděl těsně před koncertem v Německu. Vystoupení jsem neodřekl, ale na pohřbu už jsem zazpívat nedokázal,“ přiznal zpěvák, který své mamince říkal celý život mamušo. „Až postupem času jsem si uvědomil, co všechno pro mě podstoupila.“



Svůj vztah k mamince, které se velmi podobá jeho dcera Charlotte Ella, vyjádřil zpěvák v písni Ó, mami, dík. S tatínkem se sblížil až po matčině smrti. „Vedli jsme takové žabomyší války. Jednou jsem to vyprávěl textaři Eduardu Pergnerovi a on na hudbu Pavla Vaculíka napsal krásný text a písničku nazval Tátovi. Je na albu Karel Gott ’95. V ní je všechno,“ vzpomínal Gott. Otec mu zemřel v 81 letech na následky problémů s ledvinami v den premiéry vánočních vystoupení. Karel koncert nezrušil.

Soutěže a kavárny

Od roku 1957 se Karel Gott začal účastnit různých pěveckých soutěží, ale většinou neuspěl. Zaujal až ve chvíli, kdy mu Karel Krautgartner nabídl možnost amatérsky vystupovat s jeho orchestrem v pražských kavárnách Vltava a Alfa. O rok později se zúčastnil v pražském Slovanském domě soutěže Hledáme nové talenty, což mu otevřelo dveře do hudebního světa.

S orchestrem dirigenta Krautgartnera poprvé vyrazil za hranice, a to do Polska. Velkým úspěchem pak pro něj byla soutěž Hledáme písničku pro všední den, kterou pořádala Československá televize. Duet Až nám bude dvakrát tolik (1962) byl posledním krokem k profesionální dráze. Od února 1963 získává Karel Gott angažmá v Semaforu. Na Mikuláše téhož roku nahrál pro Supraphon jeden ze svých prvních hitů, Oči sněhem zaváté, který pro něj složili Jiří Šlitr a Jiří Suchý. Poprvé jej zpíval ve hře Zuzana není pro nikoho doma. Singlu se prodaly u nás i v cizině asi tři miliony kusů a jde o nejprodávanější singl Karla Gotta. Navíc mu tato píseň přinesla jeho historicky prvního Zlatého slavíka.

Neuvěřitelná popularita

Ze Semaforu Karel Gott odchází v roce 1964 a se svými novými spolupracovníky, textařem Jiřím Štaidlem a jeho bratrem, skladatelem a hudebníkem Ladislavem Štaidlem, zakládají divadelní scénu Apollo. Zde do roku 1967 vystupuje Gott jako hlavní hvězda. Poté na sedm měsíců odlétá do angažmá do Las Vegas. Koncem 60. let vzniká styl zvaný „střední proud“.

Ze Spojených států se vrací nový Karel Gott a z nejistého mladíka je sebevědomý profesionál. Vychází mu jeho první, a hned zlaté (!) album. Dostává tak přídomek Zlatý hlas z Prahy. Gott získává obrovskou popularitu mezinárodního rozměru. Dodnes je jedním z nejvýznamnějších neanglicky zpívajících interpretů populární hudby na světové scéně a jediným českým zpěvákem, který se výrazně prosadil v zahraničí. Sype jeden hit za druhým a začíná jeho slavná doba Lady Carneval…

Z konkurentů slavné duo

První melodie, kterou pro Karla Gotta složil Karel Svoboda pro světový festival v Rio de Janeiru, byl právě hit Lady Carneval (1963). Do té doby byli oba Karlové konkurenti. „Zcela paradoxně ještě před tím, než pro mě začal v roce 1968 poprvé komponovat, jsme byli hlavně velcí rivalové! Měli jsme k sobě samozřejmě vzájemnou úctu, to ano. Já ke skupině Mefisto a Karlovým skladbám, ale co naplat, patřil jsem zcela jednoznačně do party kluků Štaidlových, a tedy k okruhu našeho vlastního divadla Apollo,“ prohlásil Karel Gott v roce 2007 v rozhovoru pro denik.cz. Na nápad propojit Karla s Karlem přišel Miroslav Galuška.

„On byl v době Pražského jara ministrem kultury. Mimochodem, velmi slušný člověk. Dokonce jsme mu pak před odletem na festival v brazilském Rio de Janeiru tu soutěžní písničku přehráli a přezpívali, aby věděl, jak ten jeho nápad vlastně dopadl,“ dodal. Píseň, která byla Svobodou a Štaidlem vytvořena během krátkého odpoledne, se stala v životě všech tří mužů milníkem. Svoboda pak napsal pro Gotta více než osmdesát písní, bez kterých si našeho zlatého slavíka ani neumíme představit.

„O Karlu Svobodovi jsem vždycky mluvil – a pořád mluvit budu – jako o jednom ze svých pěti životních, osudových kamarádů. Prostě opravdových přátel, jakých má člověk na rozdíl od stovek známých a kamarádíčků vždycky jenom pár. A to ještě musí mít velké štěstí. Něčím navíc, tedy jakýmsi bonusem k tomuto celoživotnímu kamarádství s Karlem Svobodou, byly naše společné úspěchy. A to nejen doma a nejen v německy mluvících zemích, ale i třeba dvakrát v Japonsku, v Brazílii, v Řecku… A mimochodem, jestliže jsem se zmínil o svých pěti životních kamarádech, tak Jirka Štaidl do té pětice samozřejmě patřil,“ dodal zpěvák.

Talent od Boha pro Boha

Slavný hudební teoretik a hlasový pedagog, znalec českého popu PhDr. Leo Jehne o Gottovi v polovině 80. let pro Encyklopedii jazzu a moderní populární hudby napsal: „Karel Gott je mimořádná osobnost i co do stylového přizpůsobení, což je podmíněno nejen zkušenostmi, ale rovněž vynikající muzikálností, širokým hudebním rozhledem, a především skvělou technickou vybaveností. Je to opravdu zpěvák s výjimečnými vrozenými hlasovými dispozicemi. Jeho lyrický tenor má v plném hlasu rozsah od B do h – na něj navazuje zvučný, dokonale posazený falzet. Bezchybná je i zpěvákova dikce, interpret ovládá všechny druhy vibrát, je schopen nejrůznějšího nasazení i bohatého zdobení a vytváří logické hudební fráze.“

Napříč vesmírem

V dalších letech hvězdná dráha Karla Gotta lemovaná těmi nejvýznamnějšími oceněními, jako jsou zlaté, stříbrné, diamantové a platinové desky, včetně Zlatých slavíků, stále stoupá. Gott cestuje po celém světě, jeho repertoár obsahuje prakticky všechny žánry, a dokonce se objevuje i v několika celovečerních filmech. Před revolucí v roce 1989 slaví padesáté narozeniny. Rok poté pořádá turné na rozloučenou po sportovních halách v Československu a Německu. Ovšem ohlas koncertů nabyl mamutích rozměrů a Gott přehodnocuje ukončení kariéry.

V roce 1992 vzniká jeho nové album Když muž se ženou snídá a stává se nejprodávanější deskou roku. Stejný úspěch sklízí i legendární album Zázrak vánoční (1995) a Duety (1997). V roce 1998 je dokonce ve slovenském Slávikovi vyhlášen nejoblíbenějším zahraničním zpěvákem na Slovensku. Předběhl tak i Madonnu a Michaela Jacksona.

V roce 1999 koncertuje ve Spojených arabských emirátech v Dubaji a jeho vystoupení v Zakázaném městě Pekingu v Číně sleduje na 600 milionů diváků po celém světě. U příležitosti svých šedesátých narozenin uspořádal ve Sportovní hale v Praze megakoncert. Karel Gott v pracovním tempu nepolevuje ani začátkem nového milénia. Podaří se mu nemožné – stává se prvním zpěvákem východní Evropy z oblasti pop-music, který měl možnost vystoupit ve vyprodané Carnegie Hall v New Yorku.

Od Evropského hospodářského institutu získává mimořádné mezinárodní ocenění Křišťálový glóbus za vynikající výkony a zásluhy v oblasti evropské kultury a v Německu přebírá ocenění jako nejúspěšnější zahraniční umělec všech dob. Slavné Polydor Records, britské hudební vydavatelství, s ním jako s jedním ze tří zpěváků celé historie (byli to ještě dnes už zesnulí zpěváci Udo Jürgens či Peter Alexander) v roce 2002 prodlužuje smlouvu na doživotí. V roce 2006 se opět stává nejoblíbenějším zpěvákem a největší českou osobností, a to v televizní anketě dětských diváků Jetix Kids Awards.

Manželka



"Svou ženu Ivanku nesmírně miluji a moc si jí vážím za to, co všechno zkusila během svých těhotenství i porodů našich dcer. A taky za to, že se v rámci pracovních aktivit krásně a s láskou stará o celou naši rodinu.“

Být stále mlád

Navzdory přibývajícím létům byl Karel Gott stále v dobré formě, což má za následek stoupající počet nových fanoušků i mezi náctiletými. Jeho album z roku 2008 Každý má svůj sen bořilo rekordy a jen v Česku se ho prodalo téměř dvě stě tisíc kusů. Znovu vyprodané česko-slovenské turné Zpátky si dám tenhle film překonává všechna očekávání a oslavuje padesátiletou kariéru. Na oslavu svých sedmdesátin v roce 2009 pořádá megakoncert v O2 areně v Praze. Zároveň ukončuje spolupráci s dosavadním manažerem Františkem Janečkem a agenturou GoJa a vrací se pod křídla Supraphonu. Vydává výpravný CD box s reedicí šestatřiceti řadových alb z let 1965–1992.

„Považuji za štěstí, že jsem hudební dráhu zahájil zkraje šedesátých let minulého století, kdy se příznivější společenské klima promítlo do celé kultury včetně hudby. Zpěvák tehdy cítil, že má volnější ruce a může přijít s písněmi, které si vybral a je přesvědčený o jejich kvalitě,“ řekl v minulosti. A právě tyto jeho hity se objevují na dvou kompletech – Největší hity 1964–2019 a Singly – 300 písní z let 1962–2019, které aktuálně vycházejí u příležitosti Gottových osmdesátin.

V obou kolekcích je i hit Srdce nehasnou, který pro Gotta a jeho dceru Charlotte Ellu složil Richard Krajčo. „Vždycky jsem si myslel, že s Krajčem si nebudeme rozumět, protože má jiný styl. A najednou jsme to zkusili a s mojí ženou jsme ho požádali, aby pro mě něco napsal. A dopadlo to tak, že videoklip má přes sedm milionů zhlédnutí. Na to jsem velmi pyšný a dodává mi to odvahu do dalšího hledání. Stále něco hledáme a lovíme a v tom lovu je radost, že se všechno nedá naplánovat. I zkušení lidé od firmy se domnívají, že už všechno vědí, ale nikdy nevíme přesně, co může mít u publika úspěch,“ přiznal zpěvák.

Jedinečný okamžik



„Když jsem připravoval figuríny s outfity na výstavu GOTT MY LIFE, strávil jsem několik dlouhých dní v Karlově šatníku na Bertramce. Musím se přiznat, že jako nadšenec do módy jsem si tyto chvíle užíval. Hledat ikonické kousky, s nadšením skládat střípky napsané hudební historie a osobně probírat tak obrovský šatník! Pro stylistu nezapomenutelný a jedinečný okamžik! Když jsem pak procházel výstavní lodí na Vltavě, kde figuríny už s hrdostí ukazovaly ikonické outfity… Jedním slovem nádhera,“ říká Dušan Chrástek.

Je vzorem pro všechny

Gottovo jubileum měl původně doprovázet i narozeninový koncert v pražské O2 areně, zpěvák ho však zrušil a jeho mluvčí Aneta Stolzová to zdůvodnila zpěvákovou oslabenou imunitou. Před několika lety totiž bojoval s problémy spojenými s nádorovým onemocněním. Už v té době prohlásil, že ani po těžké nemoci se nehodlá rozloučit s hudební kariérou, a začal se vracet na scénu. Gottovo životní jubileum má doprovodit autobiografická kniha, která vyjde do konce roku. Fanoušci se však nemusejí obávat, že by zpěvák o prázdninách zahálel.

Gott v minulosti například potěšil fanoušky festivalu Rock for People v Hradci Králové. Slyšelo ho přes dvacet tisíc lidí.

Karel Gott na Rock for People:

Předloni zase zazpíval na festivalu Topfest ve slovenských Piešťanech, loni pak na SázavaFestu ve Světlé nad Sázavou. Gott, který je vedle České republiky velmi oblíbený také v Německu, loni v pražské Malostranské besedě pokřtil své zatím poslední řadové album Ta pravá. Svým zpěvem zasáhl prakticky všechny generace a jeho popularita trvá bez přestávek už více než šedesát let. Na poli tohoto hudebního žánru nenajdeme lepšího umělce, než je Karel Gott.

JANA FIKOTOVÁ