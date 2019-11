Na začátku to byl neuvěřitelně raritní incident, na konci, jak už to bývá, právní bitva. Příběh čtyřiatřicetileté Ann Elizabeth Fowlerové Hodgesové z amerického městečka Oak Grove poblíž Sylacaugy v Alabamě, jež se stala první Američankou zasaženou kamenem z vesmíru, měl své peripetie.

Velká rána z čistého nebe

Hodiny v Oak Grove ukazovaly čas 12:46 a na kalendáři bylo datum 30. října 1954. Střechu rodinného domu náhle prorazil prudce letící kámen o velikosti grapefruitu, v pokoji se odrazil od dřevěného krytu velkého rádia a zasáhl do stehna ženu, která se právě oddávala popolední siestě a spala na gauči. Způsobil jí na noze obrovskou modřinu (Češi znají tohle pohmoždění pod lidovým názvem "koňar", protože připomíná kopnutí od koně), nicméně žena mohla i nadále chodit. Přesto byla krátce hospitalizována a v nemocnici také vznikly fotografie dokumentující její zranění, jež později obletěly svět. Brzy nato však byla opět propuštěna domů.

Skutečnost, že ji zasáhl opravdu úlomek meteoritu, potvrzovala řada očitých svědectví, protože padající vesmírné těleso vytvořilo při průchodu atmosférou ohnivou kouli, kterou zaznamenali lidé ve třech amerických státech, byť poměrně rychle zmizela. Někteří svědci také uváděli, že zaslechli zvuk "výbuchu nebo halasného výboje".

Kamenný úlomek, jenž zranil Hodgesovou, mezitím zabavil policejní šéf města Sylacauga, který ho předal letectvu Spojených států. Meteoritu se začalo přezdívat "Sylacaugažský meteorit" podle místa nebo "Hodgesové meteorit" podle jména zraněné ženy. A kromě zájmu astronomů a badatelů přitáhl i pozornost právníků.

Je můj, tvrdila žena i majitel domu

O inkriminovaný úlomek se totiž začali soudit Hodgesovi a majitel domu Bertie Guy (Hodgesovi u něj měli pronajatý byt). Obě strany věřily, že díky publicitě kolem kuriózního pádu bude možné kámen výhodně prodat.

Guy prohlašoval, že meteorit spadl na jeho majetek, a proto mu patří, Hodgesovi však zastávali názor, že incident se stal slavným zejména tím, že úlomek zasáhl Ann Hodgesovou a že by to tedy měla být zejména ona, kdo by z toho měl profitovat. "Byl to Boží záměr, aby mě ten kámen zasáhl. A nakonec se to opravdu stalo!" vykřikovala Hodgesová u soudu, který trval celý rok.

Americké právo tehdejší doby nahrávalo spíš Guyovi, protože upřednostňovalo vlastníka, veřejnost se ale postavila na stranu Hodgesové. Znesváření sousedé se ale nakonec dohodli - nebeský úlomek opravdu připadl majiteli domu, ale Hodgesová s manželem Eugenem si na něj pronajali od Guye užívací práva (zaplatili za ně 500 dolarů). Trochu se ale přepočítali, protože kvůli dlouhému sporu už zájem veřejnosti o meteorit opadl. V roce 1956 ho proto darovali Alabamskému muzeu přírodních dějin.

Úlomků bylo víc

Proslavený úlomek nebyl jediný, který dopadl na americké území. Další našel druhý den místní farmář Julius Kempis McKinney. Ten měl trochu víc štěstí než Hodgesovi. Zatímco ti se ještě soudili, jemu se podařilo nález prostřednictvím indianopoliského právníka rychle prodat Smithonianovu Institutu. Získal dost na to, aby si jeho rodina mohla koupit auto a dům.

V roce 2017 byl tento druhý kousek vesmírného tělesa prodán aukční síní Christie's v dražbě za 7,5 tisíce dolarů.

Ann Elizabeth Fowlerová Hodgesová byla až do roku 1992 jediným člověkem na Zeměkouli, u něhož bylo spolehlivě zdokumentováno, že jej zasáhl meteorit. V daném roce však ukončil unikátnost této příhody incident v ugandském městě Mbala, kde malý meteorický úlomek zasáhl mladého chlapce. Jeho pád ale už předtím zpomalil strom, do kterého meteorit narazil, a chlapci proto nezpůsobil žádné zranění.

Jedinou další zmínkou o zásahu člověka meteoritem pak zůstává zápis v rukopisu z roku 1677, sepsaném v italském městě Tortona. V něm se píše o milánském mnichovi, kterého prý těleso z nebes dokonce zabilo. Pravdivost tohoto zápisu však není prokázána.