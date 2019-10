Supermasivní černá díra uprostřed naší galaxie letos vybuchla a uvolnila záření ve vlnovém spektru blízkém infračervenému záření. Monstrum známé jako Sagittarius A* oslnila astronomy světelnou show, která byla jasnější než kdy předtím.

Vizualizace černé díry | Foto: NASA

Supermasivní černá díra Sagittarius A* se tak ukázala jako strůjce mimořádného ohňostroje. Dne 13. května bylo v její blízkosti pozorováno infračervené vlnové záření a černá díra byla dvakrát jasnější oproti předchozím nejjasnějším pozorováním za víc než dvacet let sledování. Uvedl to astronom Tuan Do a jeho kolegové v odborném časopisu Astrophysical Journal Letters.