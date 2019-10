Zajímavé přitom je, že FRB121102 je vůbec prvním zdrojem rychlých rádiových záblesků (FRB), u kterého bylo pozorováno jejich opakování. První signál s tímto zdrojem zachytila portorická observatoř Arecibo již v roce 2012, radioteleskop FAST pak do dnešního dne detekoval více než sto samostatných signálů.

K prvnímu z nich došlo v pátek 30. srpna, v následujících dnech pak následovaly desítky dalších. Jen v úterý 3. září tak přístroj zachytil asi tři desítky signálů, které zpravidla trvaly pouze několik milisekund, upozornil server Science Alert.

Co je to signál FRB?

Rychlé rádiové záblesky (anglicky Fast radio burts) jsou signály zatím neznámého původu, které mají komplexní strukturu a zjevně pocházejí ze vzdáleného vesmíru.



První z těchto signálů byl sice zachycen již v roce 2007, vědci však dosud nedokázali uspokojivě vysvětlit jejich původ. Za nejpravděpodobnější příčinu jejich vzniku jsou často označovány takzvané magnetary (neutronové hvězdy s extrémně silným magnetickým polem), zavrhnuty však zatím nebyly ani některé další možnosti.

"Už jen to, že ve vesmíru vzniká něco podobného, je úžasné. Zároveň si myslím, že dekódování těchto signálů by nám mohlo poskytnout některé velmi důležité informace. Zkoumání, o co přesně jde, je proto velmi zábavné," řekla serveru ScienceAlert fyzička Ziggy Pleunisová, která působí na McGillově univerzitě v kanadském Montrealu a podílí se na výzkumu některých z detekovaných signálů.

Astronomům se již podařilo určit přibližnou polohu zdroje signálů. Vystopovali ho totiž až do trpasličí galaxie, jež je od naší planety vzdálená asi tři miliardy světelných let. Vzhledem k počtu opakování je také patrné, že FRB121102 je v současnosti stále aktivní zdroj.

"Signály budeme i nadále monitorovat, abychom o nich získali co nejvíce informací," ubezpečili čínští vědci.

Největší zařízení svého druhu

Radioteleskop FAST (zkratka anglického názvu Five Hundred Meter Aperture Spherical Telescope), jemuž Číňané přezdívají Ťchien-jen (Nebeské oko) je největším a nejcitlivějším zařízením svého druhu. Stavba obrovského zařízení trvala pět let a vyžádala si asi 180 milionů dolarů (přibližně 4,3 miliardy korun).

S průměrem 500 metrů je FAST, jež byl do provozu uveden v roce 2016, o 195 metrů větší než předcházející držitel titulu největší radioteleskop světa – portorická observatoř Arecibo.